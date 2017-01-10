“Много лет была уверена в порядочности близкого друга семьи, он был для меня примером для подражания, моральным авторитетом. Этот человек никогда не совершал плохих поступков, казался мне и всем нашим знакомым человеком чести, отличным семьянином и отцом, слыл образцом доброты и альтруизма. Я часто обращалась к нему за советом, он всегда подсказывал мудрые решения, поддерживал в трудную минуту. И вдруг неожиданно выяснилось, что этот товарищ ведёт двойную жизнь, творит безнравственные дела: обманывает жену, присваивает чужие деньги и т.п. Не хочу общаться с ним больше никогда. Как же пережить разочарование? Лада Н.”