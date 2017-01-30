Отправной точкой появления в нашей газете новой полосы, рассказывающей об особенностях разных регионов России, стала книга АлександраПряжникова “Россия. Юг, который мы не знаем”. В ней автор рассказывает свои впечатления, собранные в поездках по регионам юга России. Отмечает их знаковые места, особенности быта, мировосприятия их жителей. И эти наблюдения очень интересны. Они наводят на мысль: “А ведь и правда мы очень мало знаем о том, чем и как живут в других регионах России, какова их история”. В то же время в Сибирь во все времена съезжались жители самых разных территорий страны, а поэтому кто-то, прочитав, вспомнит о своей малой родине, сравнит свои впечатления с представленными Александром Пряжниковым.