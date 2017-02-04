Ну какая же русская традиционная кухня без пирогов? Да никакая! А какая сибирская кухня без рыбы? Ответ тот же. Обычно в пироги с рыбой добавляют рис. Моя жена любит готовить пирог с рыбой и капустой — такой рецепт я уже давал, рыба была морская. На этот раз капуста квашеная, а рыба речная. Ну а для тех, кто отдаёт предпочтение мясу, пожалуйста — жареная баранина. До некоторых пор баранина занимала первое место в рейтинге цен на мясо, но сегодня говядина подскочила в цене так, что по некоторым позициям лидирует. Так что блюдо не самое затратное. Зато очень простое и вкусное!