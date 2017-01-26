Ярыгинский турнир – 2017: события, цифры, факты и комментарии
Остаётся два дня до старта XXXVIII международного турнира по вольной и женской борьбе серии Гран-при “Иван Ярыгин”. Напомним, что впервые в этом году соревнования пройдут не во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, а в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена «Енисей». Пройдёт Гран-при с 27 по 29 января.
Народная артистка России Лариса Марзоева: «Молила Бога, чтобы вновь стать певицей»
В этом творческом сезоне в Красноярском театре оперы и балета произошли кадровые изменения. В руководящем составе театра появилось сразу два новых человека. С работами главного режиссёра Неэме Кунингаса нам предстоит ещё познакомиться. Народная артистка России Лариса Марзоева не нуждается в представлении — на протяжении многих лет солистка блистает в ведущих ролях оперного репертуара театра. Теперь Лариса Владимировна ещё и художественный руководитель оперы. И одно из первых испытаний на прочность в новой должности — грядущий фестиваль “Парад звёзд в оперном”, который начнётся 26 января.
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Дарья Теплых:
Кто рискует обеднеть
По прогнозам исследователей, за чертой бедности может оказаться треть россиян. Кто эти люди? Потенциальных новых бедных посчитали учёные из Института…
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Ольга Маевская:
Сомнительные прятки
Родителям сказал, что пошёл в школу, учителю — что заболел, а сам пропадаешь на сутки, не предупредив близких и отключив…
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Павел Катцын:
Пошумят и забудут
Гандбол в нашей стране незаслуженно забыт и, как сказал после позорного вылета мужской сборной в 1/8 финала президент национальной федерации…
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Дарья Прокопчук:
Пасть желаний
В Петербурге внутри полых памятников крылатым львам на знаменитом Банковском мосту обнаружили удивительную находку. Дело в том, что скульптуры решили…
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Борис Бармин:
Крешение в Красноярске
Как красноярцы празднуют Крещение. Прорубь, привычнее, чем "арт-обьект".
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Борис Бармин:
Сибирь, глубинка, Ангара или пресс-тур по Мотыгинскому району
Вроде бы Мотыгино находится не так далеко от Красноярска — полтысячи километров преодолеваются примерно за семь часов пути на рейсовом…
Солдату с приветом
Создавать своими руками новые предметы интерьера и декора, мастерить подарки и необычные украшения, давать новую жизнь старым вещам — всё это очень интересно, модно и, безусловно, выгодно. На создание таких шедевров не требуется много денег, здесь главное — идея. И таким идеям будет посвящена новая полоса нашей газеты. А в первом выпуске мы подключаемся к проекту “Доброе дело с “Городскими новостями”.
Последняя капля
В первый день нового года нашу читательницу — 86-летнюю Алевтину Михайлову затопили соседи сверху. Вода бежала с потолка на кухне, в туалете и коридоре, в результате затопления вышла из строя электропроводка. “В квартире погас свет, — еле сдерживая слёзы, рассказала нашим корреспондентам Алевтина Кузьминична, бабушка проживает в квартире на проспекте Красноярский рабочий одна. — Отстали обои, на потолке появились бурые пятна, промокли личные вещи, одежда... Вода была на столе, текла по гарнитуру, набрались полные тазики”.
В сети появилась "Литературная карта Красноярского края"
Энциклопедией литературной жизни Красноярья называют электронный ресурс, созданный по инициативе сотрудников государственной универсальной научной библиотеки. “Литературная карта Красноярского края” содержит биографические и библиографические данные о литераторах края, литературных конкурсах и премиях, памятных местах, объединениях и организациях.
Красноярская актриса Анастасия Медведева стала писательницей
Актриса Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина и по совместительству начинающая писательница Анастасия Медведева стала победительницей конкурса московского издательства “АСТ”. Финалистка получила награду — это издание её романа “Они странные”. Книга вышла в серии “Сказки странных детей”. Рассказывает она о подростках, обладающих сверхспособностями, которых некая организация привозит в таинственный дом для неведомых целей.
Телевпечатления: "Лео спешит, а Тиг спасёт" и "О неведомых зверушках"
В “Танцоре диско” мужчины оценят драки, а женщины — прекрасного-несчастного Джимми и его любовь, в картине “Любовь и голуби” первые поймут Васю, вторые — пожалеют Надю. На этой разнице взглядов мы и решили сыграть, немного изменив формат нашей традиционной рубрики “Телевпечатления”. Надеюсь, мужской и женский взгляды на ТВ-продукты заинтересуют читателей. Сегодня наши журналисты делятся мнением о новом российском мультсериале “Лео и Тиг”, идущем на телеканале “Мульт”.
За что Суриков корил французов
Репродукции классиков эпохи Возрождения объединила необычная выставка-тревелог “Страсти по Василию”. Она прошла в рамках Зимнего Суриковского фестиваля искусств в музее художника Бориса Ряузова. Посетив её, можно было познакомиться с новым Суриковым — любознательным путешественником и интереснейшим искусствоведом.
Под стук колёс и Штрауса
Пассажиры поездов и электричек в залах ожидания железнодорожных вокзалов Красноярска наслаждались живой музыкой. Несколько уникальных концертов на станциях дали городские оркестры.
Кулон против гриппа
Всем знакомо такое понятие — ароматерапия. Берётся специальная ёмкость: наверху — выемка для масел, под ней — место для свечки. Капаем масло, поджигаем свечу, и помещение наполняется нужным нам ароматом. Ромашка расслабляет и успокаивает, цитрусовые тонизируют и так далее. Именно от ароматерапии мы и отталкиваемся в проведении сегодняшнего мастер-класса.
В ритме Годенко
Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко открыл лабораторию народно-сценической хореографии “ПоСоХ” — постановки современных хореографов. Лаборатория создана с целью популяризации наследия Михаила Годенко, создания новых современных постановок в стилистике, продолжающей направление хореографии мастера. Также лаборатория призвана поддержать молодые таланты в области танца.
Банальность зла
К Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в Доме кино открылась выставка, посвящённая жизни и деятельности Ханны Арендт, известного немецко-еврейско-американский общественного деятеля, философа, политолога и педагога. Еврейка по национальности, она прошла через нацистский концентрационный лагерь. В творческом наследии Ханны Арендт около пятисот разнообразных по тематике работ.
Четыре мастера — четыре судьбы
Что такое сибирский характер? Наверное, можно подобрать более или менее подходящие слова. Сдержанность и вместе с тем открытость. Сила и широта. Наверное, можно ответить на этот вопрос музыкой (вспомните кинофильм “Сказание о земле сибирской”). А ещё можно дать ответ при помощи красок и кисти.
Шедевры ожили и ждут
Впервые в нашем городе пройдёт мультимедийная выставка “Винсент Ван Гог: оживающие полотна”. Экспозиция откроется в культурном пространстве Каменка (Академика Павлова, 21) 4 февраля и проработает до 8 марта.
Из жизни кукол и людей
Кукольный спектакль для взрослых “Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи” в следующем месяце театр покажет всего один раз — 22 февраля. Рекомендуем не пропустить показ. Постановка признана одной из лучших в стране и в конце марта отправится в Москву для участия в конкурсной программе театрального фестиваля “Золотая маска”. Претендовать на национальную театральную премию “Хармс” будет сразу в трёх номинациях: лучший спектакль, лучшая работа режиссёра, лучшая работа художника. Рекомендуем побывать на этом очень умном, по-питерски утончённом спектакле. Сходите-посмотрите, чтобы, когда театр уедет в столицу завоевывать “Маску”, понимать, за что нам, красноярцам, нужно держать кулаки.
К истокам через гаджеты
Пара касаний экрана — и посетителю открывается удивительный мир иконописи. Что такое иконы, как они появились в России, какой состав краски, которой пишут лики святых, и как реставрируют уникальные работы древних мастеров — виртуальная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.
И рыцарь на афише
“Рыцарь — это тот, кто ничего не боится и всегда защищает своих”, “Они жили в средние века, были храбрыми и смелыми”, “У него обязательно должна быть лошадь и меч”… Прежде чем приступить к созданию афиш к мультфильму “Отважный рыцарь”, ребята вспоминали, как выглядит его главный герой.
Как мы нашли друзей
Большим гала-концертом и выставкой завершился XI смотр-конкурс художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья “Планета творчества”. Участниками гала-концерта стали победители и призёры конкурса, который ежегодно проводится в рамках XI Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Участники продемонстрировали свои таланты в номинациях “музыкальный жанр”, “театральный жанр”, “художественное слово”, “декоративно-прикладное творчество” и “изобразительное искусство”. Более шестидесяти ребят подготовили концертные номера, более ста двадцати — работы для выставки декоративно-прикладного творчества.
Песня, память, памятник
В Красноярске завершается подготовка к благотворительному концерту государственного ансамбля “КрасА” “Ходили мы походами…”. Программа, которую коллектив представит 8 февраля на сцене Большого концертного зала, придётся по душе тем, кто любит песни военных лет, готов окунуться в тёплую ностальгическую атмосферу, почтить память героев и ощутить радость Великой Победы.
Богиню знают все
“История шедевра” — наша новая рубрика, в которой мы напомним читателям о самых известных произведениях мирового искусства, а эксперты рубрики расскажут, как научиться разбираться в живописи, скульптуре, музыке, литературе, архитектуре и для чего нужны эти знания.
Вода танцует, яблоки поют
В репертуаре Красноярского театра юного зрителя новый спектакль — “Зелёная птичка”. Его поставила приглашённый режиссёр — итальянка Александра Джунтини, которая сегодня живёт и работает в России.
Позабавимся в Сухобузимском
Всероссийский фестиваль народной культуры “Сибирская масленица” состоится 26 февраля в селе Сухобузимское. Яркое театрализованное зрелище воспроизводит народные гуляния, характерные для Сибири XVIII—XIX веков.
“Юманлах” шумит
“Здорово! Позитивно! Вкусно! Крепко! Славно! Улыбчиво!” — именно так отзываются зрители о чувашском фольклорном ансамбле “Юманлах — Дубравушка”, который нынче отмечает 25-летий юбилей. За эти творческие годы у самобытного коллектива появилось немало поклонников.
Копилка "народных советов"
Как приготовить особенное блюдо? Какие средства помогут навести чистоту в квартире? Как вырастить здоровое растение дома и на даче? Как можно “подарить” вторую жизнь старым вещам? Мы собираем копилку “народных советов”. Поделитесь своими рецептами, рекомендациями, секретами, и мы опубликуем их в газете.
Газету "Городские новости" теперь можно купить в PDF-версии
PDF-версия газеты «Городские новости» теперь доступна всем желающим. Электронная версия ничем не отличается от бумажного издания и удобна тем, что ее можно и на компьютере просматривать, и распечатывать, чтобы почитать в буквальном смысле с листа.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт в Сыктывкаре
Местом проведением Суперкубка нынче был выбран Сыктывкар. “Енисей” выходил на поединок в ранге чемпиона страны, только вот фаворитом он не был. И специалисты, и букмекеры, и простые любители хоккея с мячом отдавали трофей заранее хабаровскому “СКА-Нефтянику”. Дальневосточники действительно впечатляют на протяжении всего сезона. Лишь однажды за последние четыре встречи красноярцы сумели их обыграть. В остальных поединках преимущество хабаровчан вопросов не вызывало.
Афиша спортивных событий в Красноярске
За кого болеть будем?
Как можно многое успеть!
Мы продолжаем знакомить читателей с участниками конкурса “Самый спортивный ребёнок Красноярска”. И отмечаем, насколько всё-таки богат наш город на талантливых детей, после встреч с которыми задаёшься лишь одним единственным вопросом: “Как можно столько много успеть в столь юном возрасте?” Нашим участникам всего по 10—13 лет, а они уже чемпионы, кандидаты в мастера спорта, кто-то из ребят успевает заниматься сразу несколькими видами спорта, причём в каждом добиваться определённых успехов.
Круглый год в лодке
Одно из самых любимых мест в городе у Никиты Алябьева — это Абаканская протока. И это неспроста, именно там, на протоке, школьник тренируется. Дело в том, что Никита серьёзно занимается водно-моторным спортом. Никите всего девять лет — он самый молодой гонщик сборной России.
На естественной трассе
В швейцарском Санкт-Морице состоялся пятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Отметим, что это единственный этап, который саночники проводят на естественной трассе.
Катком по “Динамо”
Второй этап чемпионата страны по хоккею с мячом “Енисей” начал на загляденье. Вслед за разгромом ещё недавно грозных московских динамовцев красноярцы катком прошлись по их казанским одноклубникам. Десяточку в этот раз наша команда не разменяла, но в своём превосходстве на протяжении всей встречи усомниться не дала ни на минуту.
Голодные до побед
XXXVIII международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при “Иван Ярыгин” в этом году сменит свою прописку. Поскольку Дворец спорта имени прославленного борца находится на реконструкции, соревнования пройдут в “Футбол-Арене “Енисей” с 27-го по 29 января. О своём участии в Гран-при уже заявили представители 19 стран. Мы попросили красноярцев поделиться своими ожиданиями от очередного борцовского турнира, давно уже ставшего визитной карточкой нашего города.
В своей стихии
Удивительно многое можно успеть, даже когда тебе всего-то тринадцать лет. Шестиклассница Лиза Михалёва умудрилась перепробовать за свой недолгий возраст немало самых разных занятий, и в каждом обязательно добивалась определённых успехов.
Владимир Синатулин: «Аквайс — спорт перспективный»
Из пятидесяти пяти медалей, завоёванных Владимиром Арифуловичем Синатулиным во множественных его заплывах в холодной воде, самыми ценными наградами, как признаётся он сам, являются два помещённых в рамочки сертификата. Это официальные подтверждения о том, что два его рекорда занесены в Книгу рекордов России. “Надеюсь, не последние, — улыбаясь, говорит их обладатель, известный красноярский пловец-экстремал, член клуба закаливания “Криофил”. — Места на стенке в моей комнате вполне хватит и ещё для нескольких”.
Первые чемпионы года
Насыщенной на старты для красноярских спортсменов-подводников стала минувшая неделя. 19—20 января в бассейне Сибирского федерального округа состоялись соревнования открытого юношеского первенства города по подводному плаванию. А следом, 21 января, во Дворце водных видов спорта прошёл открытый Кубок Красноярска — День стайера по подводному спорту (плавание в ластах) памяти мастера спорта Евгения Евтушенко.
Абитуриентам надо поспешить
Городской центр тестирования приглашает красноярцев выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ВФСК ГТО). Напомним, что с января этого года пройти официально испытания ГТО могут все желающие.
На Столбы зайти с востока
Восточный вход в заповедник “Столбы” в ближайшие годы должен стать не менее популярным среди туристов, чем прогулка на Центральные Столбы. Такова совместная задача городских властей и руководства заповедника. Как сделать Восточный вход более привлекательным для красноярцев, перераспределив туристические потоки уникальной природной территории, обсуждалось во время выездной инспекции главы города.
Чудесное спасение “Локомотива”
А если бы Энтони Хиллиард, встав на линию штрафного броска за семь секунд до финальной сирены при преимуществе “Енисея” +2, забил бы хотя бы в одной из двух своих попыток? Наверняка именно этот вопрос волновал умы поклонников красноярского “Енисея” после завершения зубодробительного поединка, в котором хозяева упустили победу над краснодарским “Локомотивом”.
Каратист с кисточкой
Дима Алябьев — старший брат Никиты. Ему двенадцать лет, и он тоже занимается водно-моторным спортом и уже не раз успел поучаствовать в чемпионате России. Не секрет, что младший брат пришёл в этот спорт именно по примеру старшего.
Одержимость Спиридонова
Женский волейбольный “Енисей” провёл на минувшей неделе сразу два матча с аутсайдерами Суперлиги. В первом из них красноярская команда принимала дебютантов элитного дивизиона — “Сахалин”, а во втором сразилась в гостевом поединке с “Ленинградкой”.
Финал на Красной площади
В прошедшие выходные сразу в трёх городах России — в Карпинске, Балахне и Красноярске — прошли матчи второго этапа турнира на призы святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по мини-хоккею с мячом среди детских команд, игроков 11—12 лет. Победители этих игр стали обладателями путёвок на поездку в Москву, где 16—17 февраля на Красной площади пройдут финальные матчи турнира. Их участниками станут лучшие детские хоккейные команды шести федеральных округов страны.
Болельщики вели себя как звери
В Красноярск вернулись хоккеистки “Бирюсы” — обладатели бронзовых медалей женского молодёжного чемпионата мира. Екатерина Добродеева, Анна Климкина, Татьяна Шаталова и Елена Мезенцева довольны проделанной работой. И хотя девчонки изрядно устали, долго отдыхать им не пришлось. Уже на следующий день после возвращения девушки отправились на тренировку в ледовый дворец “Сокол”, где нам и удалось пообщаться с одной из них — нападающей ХК “Бирюса” Екатериной Добродеевой, для которой эта награда стала уже второй бронзой молодёжного чемпионата мира.
Очистить столбы, остановки, заборы
Уже больше месяца в Советском районе Красноярска продолжается массовая акция по очистке улиц от несанкционированной рекламы. Так, на прошлой неделе бригада рабочих в спецовках с надписью “Идеальный город” прибыла на остановку по улице Батурина на Взлётке. Благодаря им остановочный павильон, плотно оклеенный изнутри как отдельными объявлениями, картинками и афишами, так и щитами с несанкционированной рекламой, приобрёл первозданный вид. Удалили и тканевый баннер. После все снятые объявления увезли на одну из котельных города и предали огню.
Дерсу и летающий слон
Многие горожане с удовольствием посетили зимнюю галерею снежно-ледовых скульптур, которые смастерили художники — участники V открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур “Волшебный лёд Сибири”. В этом году мастера ваяли на свободную тему. О содержании своих работ некоторые художники рассказали корреспонденту “Городских новостей”.
В Красноярске появится самая большая школа
Работы на этой строительной площадке ведутся практически круглосуточно: здесь возводится долгожданный объект — новая школа в жилом массиве Иннокентьевский. Подрядчик уже завершил подготовительный этап: обустроил временные подъезды, провёл монтаж башенных кранов, обеспечил площадку временным освещением. Начались строительно-монтажные работы: котлован уже готов, специальная техника забивает сваи.
Владимир Чащин: «Власть нужно беспокоить»
Владимира Чащина, без всяких преувеличений, можно назвать одним из самых опытных депутатов нашего региона. Впервые красноярцы, живущие в округе № 2 (Ленинский район), доверили ему представлять свои интересы в городском Совете в апреле 1997 года. С тех пор он пять раз подряд избирался в горсовет от этой территории, а в период с 1998-го по 2013 год был председателем Красноярского городского Совета депутатов. В сентябре 2016-го жители поддержали Владимира Фёдоровича уже на выборах в Законодательное собрание Красноярского края. С вопроса о том, насколько отличается работа регионального депутата от городского, мы и начали наш разговор.
Рост, но не запредельный
На красноярских АЗС зафиксировано увеличение цен на ходовые сорта топлива АИ-92 и АИ-95. В среднем рост составил порядка 50 копеек за литр. Трудно назвать такое повышение скачком, тем более что по многим причинам рост цен на бензин в наступившем году неожиданностью не стал.
Строить как по нотам
Российские градостроители начинают работать по новому закону. Впрочем, главным документом для них всё так же остаётся Градостроительный кодекс. Однако в него внесены такие изменения, что впору говорить о существенном пересмотре ряда правил. Новые положения прописаны в Федеральном законе № 373-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2017 года. А некоторые нормы начнут действовать с 1 июля.
Под снежным завалом
“Я живу в деревянном доме по адресу: Коммунистическая, 35. Рядом с нами построен новый дом по улице Ады Лебедевой, 64. ТСЖ “Северные ворота”, обслуживающее этот дом, производя расчистку придомовой территории от снега, сбрасывает снег на склон, нависающий над нашим домом. Эту массу снега от нашей территории отделяет только покосившийся деревянный забор. Жители нашего дома опасаются, что весной снег растает и наш дом подтопит. К сожалению, с представителями ТСЖ общего языка найти не удаётся. Виктор Николаевич”.
Равные в танце
В городском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями “Радуга” открылся клуб инклюзивных танцев “Кристаллы”. Инклюзивный танец — это совместный танец человека с ограниченными физическими возможностями с партнёром без инвалидности.
Пост принял
Новый сезон работы открыл общегородской проект “Пост № 1”.
Выше правды — милосердие
Дурно пахнущие, с распухшими лицами граждане, роющиеся в помойках, у большинства из нас вызывают единственную реакцию — отвращение и желание отойти подальше. Спившиеся личности, живущие на улице, сами виноваты в своих бедах, думают многие, и отчасти это мнение справедливо. Но есть те, для кого милосердие выше справедливости. Героиня нашего проекта “Доброе дело с “Городскими новостями” Елена Малахова помогает бездомным уже несколько лет.
На дозвон — три минуты
“Не могу дозвониться до регистратуры поликлиники, постоянно слушаю автоответчик. Порой вешу на трубке по 20 минут, а когда дозваниваюсь, то оператор сообщает мне, что запись на этот день уже закрыта. Как быть? Татьяна Ивановна”.
На след укажут перья марабу
Как с помощью сосновой сажи раскрыть запутанное преступление? Зачем полиции перья птицы экзотических птиц? И что может рассказать о человеке волос? Эти и другие секреты в рамках ежегодной акции “Студенческий десант” второкурсникам Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права раскрыла старший эксперт экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России “Красноярское”, подполковник полиции Татьяна Красноперова.
Ваших рук дело
“На работе в туалетной комнате недавно установили сушилку для рук. На самом деле очень удобно: теперь не нужно махать мокрыми руками или обтирать ладони об себя. Однако моя коллега говорит, что приборы для сушки рук — это “рассадник микробов”. Так ли это на самом деле, насколько безвредны и гигиеничны скоростные сушилки для рук? Мария Елисеевна П.”
Со знаком качества
Российская система качества (Роскачество) сообщила о том, что 25 процентов товаров, исследованных специалистами за прошлый год, признано соответствующими повышенным стандартам качества.
Мещанская красота
К герани я раньше относилась с пренебрежением. Любовь к этому цветку почему-то считалась признаком мещанства. Несколько лет назад я почитала об этом растении, которое росло когда-то практически в каждом доме, посмотрела на фотографии и захотела его вырастить в квартире. И вот сейчас это чудо живёт на моём подоконнике и радует своими цветами.
Поделитесь опытом!
Многие наши читатели — люди, умудренные опытом, которым они готовы поделиться с другими. И в нашу редакцию приходят письма от красноярцев про то, какое блюдо можно приготовить на скорую руку, как вырастить богатый урожай на участке, как сделать шедевр из старых вещей. Мы решили “народным советам” наших читателей посвятить полосу в газете.
Доплата к февралю
“Президентом принято решение выплатить пять тысяч рублей каждому пенсионеру. Было озвучено, что деньги мы получим с пенсией в январе. Мой зять, пенсионер, в 95-м отделении связи получил пенсию 4 января вместе с выплатой. А от 49-го отделения мне домой 6 января почтальон принёс только пенсию. Объяснил, что пять тысяч я должна получить по графику только 24 января, но в это время он будет отдыхать, поэтому выплату я получу только с февральской пенсией. Кто составил такой график? Выходит, в регионе отменено федеральное постановление о выплате пяти тысяч в январе? Фролова Валентина Александровна, ул. Лебедевой”.
Итоги недели: Красноярцы о бескорыстных делах, прокуренных автобусах и православных праздниках на 2017 год
58 звонков от читателей поступило на прошлой неделе в редакцию “Городских новостей”.
Покровка: опасная и заботливая
До 1955 года территория Покровки доходила только до улицы Березина. Большинство красноярцев тогда проживали в достаточно стеснённых условиях — в домах барачного типа, часто с подселением. Чтобы как-то начать решать эту проблему, власти отвели под частную застройку огромное картофельное поле севернее старой Покровки. С этого момента микрорайон пережил настоящий строительный бум — многие семьи принялись возводить здесь собственные дома. Хотя это громкое слово для тех времянок, которые тогда начали здесь появляться. В Покровке поселились в основном молодые семьи, в каждом доме было от двух до четырёх детей.
Конкурс «Самый спортивный ребёнок Красноярска»
Редакция газеты «Городские новости» объявляет о старте конкурса «Самый спортивный ребёнок Красноярска». Ваше чадо проявляет чудеса акробатики, виртуозно владеет футбольным мячом или в подтягивании на перекладине даст фору любому взрослому, тогда вам прямиком к нам. Смело набирайте номер телефона нашего спортивного отдела 2-116-125 и расскажите, в каком виде спорта или дисциплине талантлив ваш ребёнок.
Напиши послание защитнику Отечества!
Акция «Письмо солдату»
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.