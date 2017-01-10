Елена Южакова: «Городские новости» начинают год добрых дел»
Лучший —ледяной “Ловец снов”
Победу в юбилейном конкурсе-фестивале снежно-ледовых скульптур “Волшебный лёд Сибири” одержали красноярские и якутские мастера. Наша команда “Волшебный лёд Сибири” заняла высшую ступень пьедестала с произведением “Ловец снов” в номинации “Лёд”. Якутская команда “Muusuus” со скульптурой “Равновесие” стала чемпионом в номинации “Снег”. В числе призёров команды из Перми, Омска и Екатеринбурга. Приз зрительских симпатий достался командам из Тывы, Красноярска и Белоруссии. Специальными призами жюри награждены команды из Польши и Канады.
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Народный блог:
Садик мал, да дорог!
Хочу поблагодарить всех сотрудников детского сада № 204. Наш садик не новый и не модный, но очень нами любимый. Компактный,…
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Народный блог:
Вместо кастрюль — театр
С интересом прочитала материал “Не вставайте на весы второго января” журналиста Маргариты Исаковой. Любопытно было узнать рекомендации диетолога. Например, что…
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Павел Катцын:
Бронзовый каприз
Каждый год в первом номере “Стадиона” я подвожу итоги молодёжного чемпионата мира по хоккею. Получаются они во многом похожие. Команды…
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Анастасия Мельникова:
Родился в 2015-м? Табак не продадут
Революционным назвали один из пунктов новой антитабачной концепции, запрещающий продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже после достижения…
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Борис Бармин:
Как красноярцы празднуют Новый год
Татышев-парк. Новогодние гуляния красноярцев 2 января 2017 года.
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Народный блог:
С юбилеем, директор!
Обращаясь в газету, хотим передать слова благодарности и поздравить с предстоящим юбилеем директора городской библиотечной системы Елену Максимовну Белохвостову.
Законы нового года
«Городские новости» составили путеводитель по самым заметным инициативам, которые начинают действовать с 1 января 2017 года.
Как в Красноярском крае помогают "Детям войны"?
“Почему мне, как ребёнку войны, до сих пор не дали медаль “Дети войны”? Кому-то дают, а мне нет. Зоя Михайловна”.
Законно ли сбербанк уничтожает сберегательные книжки?
”Я обратился в отделение Сбербанка, чтобы пролонгировать договор по вкладу. Девушка выдала мне новый договор и полоску бумаги, который называется “приходный ордер”, а сберкнижку аннулировала. Законно ли сбербанк уничтожает сберегательные книжки и выдает вкладчику приходный ордер на полоске бумаги? Сберкнижка была удобна тем, что там указывались начисления по процентам за прошедшие сроки, а в приходном ордере этого нет. Сергей Иванович, пенсионер”
Почему в Красноярске резко подорожало молоко?
“Подскажите, что произошло с молоком в наших супермаркетах? Живу на Ладо Кецховели, пошла в “Командор” после Нового года, увидела, что бутылка 2,5-процентного молока “Простоквашино” подорожала почти на 30 рублей. Стоила больше 60 рублей, а теперь 90. Оно что, из золота теперь? В “Красном Яре” это молоко тоже теперь стоит дороже, хотя и не на 30 рублей. Рублей на десять подорожало и масло сливочное. Что вообще происходит с молочкой в Красноярске? Маргарита Борисовна, Октябрьский район”.
Мы снова в “Золотом фонде прессы”!
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса на соискание знака отличия “Золотой фонд прессы — 2016”. В конкурсе принимало участие более трёхсот муниципальных, региональных и всероссийских газет и журналов. Их оценивал экспертный совет, в который вошли представители факультетов журналистики ведущих университетов России. Экспертиза проводилась по девяти критериям, в том числе оценивались актуальность, эксклюзивность, объективность, достоверность, качество содержания, попадание в аудиторию.
Праздники без эксцессов
В праздничные дни, от Нового года до Рождества Христова, жизнь в Красноярске, можно сказать, била ключом. Разного рода торжественные, спортивные, культурные и культовые мероприятия проходили по всему городу. Чтобы ничто не мешало их проведению, а в домах красноярцев сохранялись тепло и уют, были мобилизованы все службы, обеспечивающие жизнедеятельность мегаполиса. Настала пора подвести итоги, насколько городские службы справились с возложенными на них задачами.
Второго января 2017 года ушла из жизни Эмилия Иннокентьевна Деньгина
Ветеран труда, отличник народного просвещения РФ, замечательный человек.
Поздравляем с Днём работника прокуратуры
Уважаемые ветераны и сотрудники прокуратуры города Красноярска и Красноярского края! Поздравляем вас с профессиональным праздником — с Днём работника прокуратуры!
Прощание с кумиром
“Много лет была уверена в порядочности близкого друга семьи, он был для меня примером для подражания, моральным авторитетом. Этот человек никогда не совершал плохих поступков, казался мне и всем нашим знакомым человеком чести, отличным семьянином и отцом, слыл образцом доброты и альтруизма. Я часто обращалась к нему за советом, он всегда подсказывал мудрые решения, поддерживал в трудную минуту. И вдруг неожиданно выяснилось, что этот товарищ ведёт двойную жизнь, творит безнравственные дела: обманывает жену, присваивает чужие деньги и т.п. Не хочу общаться с ним больше никогда. Как же пережить разочарование? Лада Н.”
Словно в Лондон слетали…
Праздники остаются позади, а это означает, что большинство из нас возвращаются в рабочий ритм. Однако такое переключение многим даётся с огромным трудом. С аналогичной проблемой люди сталкиваются во время отпуска, длинных выходных.
Сначала готовься, потом выполняй
c Повсеместное выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ВФСК ГТО) стартовало с 1 января этого года. Это третий, заключительный этап внедрения тестирования населения. С какими итогами к нему подошли в Красноярском крае, мы решили рассмотреть более подробно.
В Красноярске массово отметят Всемирный день снега
Весёлый спортивный праздник “Красноярск, на лыжи!” пройдёт 15 января на острове Татышев. В программе мероприятия выступление творческих коллективов города, снежная битва берегов, различные эстафеты и мастер-классы. Кроме того, организаторы обещают флешмоб “Самый большой ручеёк”. Всех участников ждут сувениры и призы. Начало праздника в 13.00.
Третьяков возвращается
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение от участия в международных соревнованиях с олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова. Напомним, что ограничения на четырёх российских спортсменов, в числе которых кроме Третьякова Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина, наложили на основании второй части доклада Макларена.
В поддержку Ломанова
Депутат Государственной думы Пётр Пимашков в связи с дисквалификацией главного тренера ХК “Енисей” Сергея Ломанова обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разобраться с тем, что происходит в Федерации хоккея с мячом.
Облетели весь мир
Фото с нынешнего легкоатлетического пробега “Рождественский полумарафон”, можно сказать, облетели весь мир. Так, на американском сайте под снимком с одним из участников стартов разместили следующую подпись: “Бегун, его лицо покрыто инеем, конкурирует во время полумарафона в субботу, с температурой воздуха около минус 24 градусов по Цельсию (минус 11,2 градуса по Фаренгейту) в сибирском городе Красноярск, Россия”.
До новых встреч, “Енисей”!
На ледовой арене стадиона “Енисей” завершились последние хоккейные баталии чемпионата России теперь уже ушедшего года. Отрадно отметить, что три заключительных декабрьских матча, проведённые на своём домашнем стадионе, оказались победными для красноярского клуба.
По трассе мужества
В эти самые дни, ровно пятьдесят лет назад, красноярские газеты внимательно следили за тем, как одолевают нехоженую снежную дистанции семеро смельчаков — участников первого в истории края экстремального лыжного перехода. Две тысячи километров предстояло пройти стартовавшей из Абакана лыжной группе красноярцев по “трассе мужества” — кольцу строящихся в крае железных дорог. Через Тайшет, Решёты, Богучаны, Абалаково, Ачинск, завершив этот дерзкий переход в Красноярске.
Михаил Вершинин: «И в спорте, и в творчестве принципы те же»
“Край заповедный” — так называется фотовыставка, экспонирующаяся в эти дни в Красноярском музейном центре. Продлится она до конца января. Обязательно побывайте — не пожалеете, ведь многие из представленных снимков по-настоящему уникальны. Как уникален и их автор, наш сегодняшний гость Михаил Вершинин — известный красноярский скалолаз, мастер спорта, шестикратный чемпион Советского Союза, теперь покоряющий высоты в фототворчестве.
Чемпионка России по боксу Анастасия Селина: «После соревнований только платье и каблуки»
Первое, что бросается в глаза при встрече с чемпионкой России по боксу Анастасией Селиной, ухоженные длинные ногти. “Как же ты с такими боксируешь?”, — интересуюсь я. “Меня все об этом спрашивают, — смеясь, отвечает Настя. — Нормально, мне они не мешают. Хотя бывает, что ломаются во время поединка. Поэтому сразу, как только после боя снимаю перчатки, первое, на что обращаю внимание, целы ли мои ногти. Но тренеру моему это не очень сильно нравится, он мне всё время грозится их обстричь.”
На поле плюшки грохотали
Для участников нынешних шуточных стартов “Это вам не плюшки со стола таскать” прохождение дистанции стало настоящим испытанием. Кто-то задумался над тем, чтобы посадить мужа на диету, а кто-то решил сменить обувь, поскольку слишком скользким оказался лёд, признавались на финише соревнующиеся. В их числе и семья Сташкевич. Яна и Иван принимают участие в этих соревнованиях уже третий год подряд. В 2015 году они стали чемпионами, показав самый лучший результат. В прошлом году, к сожалению, им не удалось войти в тройку лидеров. В этом году пара стала третьей.
Держим кулаки за россиянок
Вслед за завершившимся мировым чемпионатом среди молодёжных хоккейных сборных, прошедшем в Канаде, в Чехии в первые дни января стартовал и женский молодёжный чемпионат мира по хоккею. Напомним, что в состав российской молодёжной сборной вошли четыре хоккеистки красноярской “Бирюсы”: Анна Климкина, Татьяна Шаталова, Екатерина Добродеева и Елена Мезенцева.
Джиу-Джитсу - Не только экзотика
Это действительно во многом экзотическое спортивное единоборство.
Дорогие удовольствия
Анализируя грядущие подорожания наступившего года, мы можем чётко сказать, что стимулов переходить к здоровому образу жизни у россиян теперь больше чем достаточно. Запланированный рост акцизов на табачную и алкогольную продукцию спровоцирует резкий взлёт цен на эти товары.
Можно ли купить вещь с манекена?
“Увидела на манекене платье и влюбилась. Поняла, что оно село бы на меня идеально. В торговом зале такого платья уже не нашлось, поэтому попросила снять с манекена, тем более что на одежде висел ценник. Но в магазине мне сказали, что не могут продать эту вещь. Ни раздеть, ни поменять одежду на манекене нельзя, таковы правила. Очень удивилась и хочу разобраться: имеют ли право продавцы отказать покупателям в продаже вещей с манекена? Наталья Я.”
“Милому Саше от любящей Маруси”
Где находилась Николаевская церковь? Когда был открыт Николаевский родильный дом? Когда в слободу провели электричество? Зачем к стелькам прикрепляли пивные крышки? Почему в некоторых домах обязательно были живые пиявки? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся истории Николаевки, знает красноярка Галина Козлова. Она создала уникальный домашний музей “Николаевская слобода”, в коллекции которого сотни экспонатов.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.