Поздравляем с Новым годом!
Приходите на главную ёлку!
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Народный блог:
С юбилеем, директор!
Обращаясь в газету, хотим передать слова благодарности и поздравить с предстоящим юбилеем директора городской библиотечной системы Елену Максимовну Белохвостову.
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Народный блог:
Поддержат добрым словом
Отзывчивые и душевные люди работают в управлении социальной защиты Центрального района. Они не равнодушны к чужим проблемам и вопросам. Выполняют…
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Народный блог:
От всей души!
По телевизору и в прессе мы часто видим и читаем жалобы и нарекания в адрес разных ТСЖ и управляющих компаний.…
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Народный блог:
С газетой всё решаемо
Летом я обращался в редакцию с проблемой, рассказывал в письме о брошенной машине, которая долго стояла на улице возле моего…
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Народный блог:
С особой признательностью
Хочу высказать слова самой тёплой признательности и поздравить с Новым годом женщину с непростой, но удивительной судьбой, — нашу землячку,…
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Народный блог:
Лечат словом и улыбкой
Уважаемая редакция, хочу через вашу газету поблагодарить и поздравить с Новым годом коллектив Центра социального обслуживания пожилых людей Советского района.…
Эдхам Акбулатов: «В 2017 году Красноярск ждёт масштабный ремонт дворов и дорог»
На прямую линию с главой города, состоявшуюся в редакции нашей газеты в минувший вторник, смогли дозвониться 19 человек. Они задали свои вопросы лично Эдхаму Акбулатову. Горожан интересовали самые разные вопросы, но в основном они сводились к теме благоустройства краевого центра, ремонта магистралей, взаимодействия с организациями жилищно-коммунального комплекса. Самыми активными оказались жители микрорайона Солнечного, они адресовали Эдхаму Шукриевичу четыре вопроса.
Подводим итоги и строим планы
2016 год для городского Совета выдался, с одной стороны, сложным, с другой — знаковым: приняты важнейшие для города решения. Мы выясняли, как свою работу оценивают сами парламентарии.
Как проходят выборы главы Красноярска
“Во время прямой линии мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отвечал на вопрос про выборы. Он сказал, что вернётся к этой теме весной, в апреле-мае. Я так понимаю, Эдхам Шукриевич не исключил того, что будет участвовать. Но выбирали мы главу города в июне, так неужели избирательная кампания может длиться так мало времени? Андрей Анатольевич”.
Спасибо ВАМ, читатели!
В нашей постоянной рубрике “Народное мнение” мы, как правило, публикуем проблемные письма и ответы на вопросы, волнующие красноярцев. Но сегодня, в канун Нового года, мы решили сделать исключение и посвятить полосу благодарностям. В первую очередь потому, что в нашу редакцию на этой неделе пришло очень много таких обращений, и их авторы очень просили напечатать письмо перед праздником. Во-вторых, для того, чтобы добрые, ответственные люди, которых благодарят наши читатели, знали, что их труд, их заботу очень ценят земляки, ведь получать подобные отзывы всегда приятно. Ну а в-третьих, это повод для нас, сотрудников редакции, сказать спасибо читателям “Городских новостей”.
Ольга Цимбалова: «Не вставайте на весы второго января»
Новогодний стол всегда ломится от изобилия блюд. Как не превратить праздничное меню в испытания для здоровья и правильно поужинать в предновогодний вечер, чтобы всю ночь и на следующее утро чувствовать себя бодрым? Об этом нам рассказала Ольга Цимбалова, заведующая центром здоровья для детей, врач-педиатр, диетолог.
На автобусе, а не пешком
В микрорайон Нанжуль-Солнечный снова ходит школьный автобус. Этого события юные красноярцы, а также их родители ждали несколько месяцев. И только благодаря усилиям городских властей и самих жителей ребятишкам больше не надо идти пешком по бездорожью и полям, чтобы попасть на уроки.
Кандидатов проверят тайгой
Кажется, сейчас редко можно услышать из уст малыша фразу: “Хочу быть космонавтом”. Другие нынче времена. Да что там — далеко не каждый сможет назвать фамилии людей, находящихся в данный момент на орбите. Разве такое можно было представить себе каких-то лет 30 назад? Но, оказывается, среди красноярцев уже достаточно взрослых людей, которые не только постоянно думают о космосе, но и имеют шансы там оказаться.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.