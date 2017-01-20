“В 2014 году была организована регистрация обманутых в 1990-х годах вкладчиков мошеннических финансовых организаций для выплаты им денежных компенсаций. Я тоже являюсь обманутым вкладчиком и прошла тогда регистрацию в КГБУ “МФЦ”. У меня был вклад в “Русском доме селенга”. Но прождав весь 2015 год, я ничего не получила. В январе 2016-го я вновь обратилась в МФЦ, передала туда реквизиты своего счёта в банке, но и после этого никаких перечислений не дождалась. Может быть, я что-то не так сделала или не туда обратилась? Очень прошу ответить мне, где я должна получить компенсационную выплату по вкладу? Ирина Николаевна, пенсионерка, ветеран труда”.