Конкурс должен меняться
Алевтина Сперанская: “Не кокетничайте со сквернословами!”
Сегодня весь мир отмечает День борьбы с нецензурной лексикой. О русском мате кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК СФУ Алевтина Сперанская может говорить долго и увлечённо, разумеется, исключительно цензурными словами. При этом филолог уверена, что специфичные выражения из русской культуры ни в коем случае изымать нельзя, но отрицательно относиться к неуместному сквернословию нужно. А ещё Алевтина Николаевна рассказала, грешил ли плохими словами Астафьев и как реагировала на вырвавшееся крепкое словцо Ахматова.
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Вячеслав Засыпкин:
Существо безмозглое и бессмертное
Несколько последних новостей из мира науки связаны с космическими исследованиями. При этом объектами экспериментов служили не звёзды и планеты, а…
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Она села и лежит
Недавно в СМИ я прочитал призыв руководителя “Жилфонда” к жителям приносить севшие батарейки в офисы районных отделений этой управляющей компании.…
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Дневник Универсиады-2017: первые впечатления
«Мы прибываем в Алматы, за бортом отличная погода – минус 3 градуса», - объявляет капитан воздушного судна. В аэропорту уже…
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Красное лето Калифорнии
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Битва титанов
Роджер Федерер против Рафаэля Надаля. Как долго мы не видели это противостояние в финалах турниров Большого шлема. Да и самих…
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Маганская в порядке
Наконец-то платформу Маганскую привели в порядок! Я от всей души хочу поблагодарить журналистов “Городских новостей” за ту помощь, которую вы…
Семьям, детям, ветеранам
Ряд важных решений, касающихся социальной сферы города, озвучил вчера глава города Эдхам Акбулатов.
Готовимся к сезону
Как выбрать семена, которые потом обязательно прорастут? Где нужно покупать саженцы, чтобы не остаться осенью без урожая? Трудно ли вырастить “клубнемалину”?
Служи как надо, Саша!
Всё больше горожан присоединяются к акции “Письмо солдату”, организованной нашей газетой в рамках большого проекта “Доброе дело с “Городскими новостями”. Мы приглашали всех желающих поздравить солдат срочной службы с 23 февраля, написать им письма и открытки. Откликнулись многие. Теперь поздравления с Днём защитника Отечества готовят в изостудиях, центрах социального обслуживания и школах. Звонят в редакцию газеты и обычные красноярцы.
В красноярских школах и детских садах объявлен Год родителей
В детском саду № 333 без участия пап и мам не проходит практически ни одно мероприятия. Педагоги уверены — родители должны не только приводить ребёнка в садик и забирать его вечером. Папам и мамам нужно участвовать в жизни дошкольного образовательного учреждения: приходить на праздники, мастер-классы, тренинги и другие мероприятия.
Бить не чаще раза в год?
Госдума отменила уголовную ответственность за побои в семье. Законопроект, вносящий правку в Уголовный кодекс, принят в третьем чтении. Но споры относительно того, что считать насилием в семье и как нужно наказывать домашних тиранов, продолжаются. Одни считают, что теперь родители будут защищены от уголовного преследования за шлепок или подзатыльник. Другие уверены, что в теме семейного насилия никаких поблажек быть не должно.
Красноярский край занял первое место по численности постоянного населения среди территорий СФО
Такие данные предоставил Красноярскстат. На первое января 2017 года в нашем крае насчитывалось без малого 2,876 миллиона человек постоянного населения, что на 9,3 тысячи больше, чем в прошлом году. В 2016-м число жителей в крае увеличивалось за счёт естественного и миграционного прироста населения.
Жить и победить
“Трудно не было, какие трудности, когда тебе всего девятнадцать? Хотелось жить и победить”, — так сейчас о войне рассказывает Борис Быстров, ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы. Несмотря на преклонный возраст, Борис Иванович полон оптимизма, много шутит и с удовольствием общается с молодёжью. Вчера ветеран побывал в школе № 137, где прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы.
И снова “Джек”
Новый случай смертельного отравления поддельным виски зарегистрирован в Красноярске. В БСМП скончался 56-летний житель Берёзовского района. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление виски марки “Джек Дэниэлс”. Бутылку со смертельно опасным напитком мужчине подарили.
Только в своём отделении
“Недавно, готовясь к переезду, я перебирала вещи и обнаружила у себя старую сберкнижку. Раньше по советским вкладам давали компенсацию. Действует ли подобная программа сейчас? И в чём её суть? Людмила Петровна”.
Как провести электричество на дачу или в гараж
“На нашем дачном участке нет света, и мы с соседями хотим исправить ситуацию, что необходимо делать, чтобы подключиться к электрическим сетям?”, — спросила редакцию “Городских новостей” Зоя Николаевна. Вопросы, связанные с техприсоединением, в газету поступают чаще всего от садоводов, также данной темой интересуются владельцы гаражей. Сегодня мы попробуем разобраться в этом.
Соцнайм — пожизненно
“Я проживаю в квартире по договору соцнайма. Слышала, что приватизация заканчивается. Если я не оформлю право собственности на жильё, меня могут из него выселить? Елена Сергеевна”.
Культ безналичности
Минфин рассматривает возможность ограничения расчётов наличными деньгами. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По мнению министра, благодаря установлению лимитов на хождение нала “можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной”.
Чтобы полететь, надо поплавать
Мы продолжаем рассказывать о том, как продвигается научно-образовательный проект “Космическая одиссея”. Напомним, несколько десятков молодых красноярцев — студенты аэрокосмического университета, работники предприятий космической отрасли — с осени прошлого года проходят теоретическую и физическую подготовку, испытания по специальной программе. Лучшие из них будут рекомендованы в качестве кандидатов на зачисление в отряд космонавтов.
Проект есть, денег нет
“В этом году ДК “Кировскому” исполняется 50 лет. Когда же будет произведена полная реконструкция парка? Обещали ещё в 2012 году, но до сих пор ничего не сделано. Галина”.
Чтоб на магистралях не было заторов
Постоянный мониторинг городских дорог, выявление “узких участков” и внедрение новых схем организации дорожного движения позволили, как минимум, на семи магистралях Красноярска значительно минимизировать заторовые ситуации, а некоторые вообще свести к нулю, что позволило увеличить скорость движения автотранспорта.
С кем дружит Красноярск
Большие города, как и государства, сотрудничают между собой: заключают договоры, обмениваются опытом, достижениями в разных сферах жизни, присылают друг к другу делегации. Говоря проще, дружат. Среди городов, которые наиболее ревностно относятся к такого рода сотрудничеству, особенно среди столиц, существует даже негласное соперничество. О побратимстве и партнёрстве городов, о том, как и с кем дружит Красноярск, мы решили рассказать в очередном выпуске проекта “Важно знать”.
Кому рыба, кому мясо
Ну какая же русская традиционная кухня без пирогов? Да никакая! А какая сибирская кухня без рыбы? Ответ тот же. Обычно в пироги с рыбой добавляют рис. Моя жена любит готовить пирог с рыбой и капустой — такой рецепт я уже давал, рыба была морская. На этот раз капуста квашеная, а рыба речная. Ну а для тех, кто отдаёт предпочтение мясу, пожалуйста — жареная баранина. До некоторых пор баранина занимала первое место в рейтинге цен на мясо, но сегодня говядина подскочила в цене так, что по некоторым позициям лидирует. Так что блюдо не самое затратное. Зато очень простое и вкусное!
Вся Америка в страшном смятении
В том, что Дональд Трамп наведёт шороху в политике (как внешней, так и внутренней), не сомневался никто. Однако к тому, что это случится так скоро, наверное, всё же мало кто было готов. Знали бы, так не отправили бы в отпуск на родину гениев из Силиконовой долины…
Почему “покраснели” глаза?
Чтобы наше зрение оставалось острым в течение долгих лет, необходимо, чтобы ткани глаза снабжались достаточным количеством кислорода и питательных веществ. Задачу такого снабжения выполняют мелкие сосуды — капилляры. Для нормального функционирования зрительного аппарата крайне важно, чтобы они сохраняли свою целостность, но это происходит далеко не всегда.
Ванна с лечебным эффектом
Простое и доступное средство, позволяющее не только снять нервное напряжение, но и улучшить здоровье, — фитованны. Особенно эффективны травяные ванны при лечении простуды, остеохондроза, радикулита, кожных болезней, а также заболеваний мочевыводящих путей и сосудов.
Вместо ФСЭБ — ГУФСИН
“Хотелось бы знать судьбу деревянной двухэтажки, расположенной по адресу: улица Семафорная, 413. Раньше там располагалась ФСЭБ, но вот уже больше года, как строение пустует. Какого его будущее? В районе ведётся активное строительство, и хорошо бы, чтобы на месте этого невзрачного здания появилось место для отдыха. С уважением, Сергей”.
Чем грозит пиратство
“Чем мне грозит установка нелицензионной копии программного обеспечения на компьютере? Правда ли, что за это сейчас есть уголовная ответственность? Михаил”.
ОДН по-новому
“С 1 января коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, включены в жилищную услугу. В феврале мы получим квитанции, составленные по этим новым требованиям закона. Хотелось бы понять, как будет рассчитываться плата за воду, тепло и свет на ОДН, и как жилищники собираются перераспределять структуру тарифа на жилуслугу, ведь размер платы утверждён, и менять без решения общего собрания в сторону увеличения его никто не вправе. С уважением, Николай Петрович”.
Крылатые помощники
В материале “Крылатая напасть”, опубликованном в газете “Городские новости” в № 11 от 31 января, мы подняли проблему большого скопления ворон в Центральном парке, во дворах и других территориях города. На эту публикацию отозвалось немало читателей. При этом отклики получились совершенно разные. Публикуем некоторые из них.
Мать Тереза
Возможно, кто-то из нас задумывался о том, что произойдёт, если он окажется на улице. А ей даже загадывать не пришлось... Мать Тереза просто осталась одна. Кто она? Собака, на первый взгляд обычная дворняжка, которая пережила то, после чего каждая любящая мать стёрла бы себе память.
Пушистый как Снежок
В “Роевом ручье” живёт целая семейка шиншилл — пять пушистых грызунов, которые внешне очень похожи на белочку, хотя ушки имеют как у кролика. Имена есть не у всех, но одного, полностью беленького, назвали Снежок. Посетители парка не могут пройти мимо клетки с симпатичными зверьками и частенько забрасывают зоологов вопросами: стоит ли заводить шиншиллу дома, пахнет ли она, надо ли её выгуливать и способен ли этот грызун подружиться с хозяином?
По сложному фарватеру
Однажды во время нашей беседы Сергей Макарович Крейда вспомнил Александра Афанасьевича Печеника. “Какой талантливый был руководитель, юморист, душа компании, настоящий мужик, — делился он своими впечатлениями. — Его авторитет среди коллег был очень высоким. А как он пел!
Газету "Городские новости" теперь можно купить в PDF-версии
PDF-версия газеты «Городские новости» теперь доступна всем желающим. Электронная версия ничем не отличается от бумажного издания и удобна тем, что ее можно и на компьютере просматривать, и распечатывать, чтобы почитать в буквальном смысле с листа.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Конкурс «Самый спортивный ребёнок Красноярска»
Редакция газеты «Городские новости» объявляет о старте конкурса «Самый спортивный ребёнок Красноярска». Ваше чадо проявляет чудеса акробатики, виртуозно владеет футбольным мячом или в подтягивании на перекладине даст фору любому взрослому, тогда вам прямиком к нам. Смело набирайте номер телефона нашего спортивного отдела 2-116-125 и расскажите, в каком виде спорта или дисциплине талантлив ваш ребёнок.
Напиши послание защитнику Отечества!
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Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.