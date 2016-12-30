В нашей постоянной рубрике “Народное мнение” мы, как правило, публикуем проблемные письма и ответы на вопросы, волнующие красноярцев. Но сегодня, в канун Нового года, мы решили сделать исключение и посвятить полосу благодарностям. В первую очередь потому, что в нашу редакцию на этой неделе пришло очень много таких обращений, и их авторы очень просили напечатать письмо перед праздником. Во-вторых, для того, чтобы добрые, ответственные люди, которых благодарят наши читатели, знали, что их труд, их заботу очень ценят земляки, ведь получать подобные отзывы всегда приятно. Ну а в-третьих, это повод для нас, сотрудников редакции, сказать спасибо читателям “Городских новостей”.