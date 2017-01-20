Настоящий сибиряк мороза не боится
Михаил Яценко: «Для настоящих учёных санкций не существует»
Кажется, градус антагонизма в современном мире зашкаливает. Не только страны и партии, но и различные социальные группы — либералы и патриоты, клерикалы и атеисты, феминистки и маскулисты (борцы за права мужчин) конфликтуют друг с другом. О путях к единству, честной истории и психотравмах монархов беседуем с доктором философских наук, профессором кафедры глобалистики и геополитики гуманитарного института СФУ Михаилом Яценко.
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Дарья Прокопчук:
Пасть желаний
В Петербурге внутри полых памятников крылатым львам на знаменитом Банковском мосту обнаружили удивительную находку. Дело в том, что скульптуры решили…
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Борис Бармин:
Крешение в Красноярске
Как красноярцы празднуют Крещение. Прорубь, привычнее, чем "арт-обьект".
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Борис Бармин:
Сибирь, глубинка, Ангара или пресс-тур по Мотыгинскому району
Вроде бы Мотыгино находится не так далеко от Красноярска — полтысячи километров преодолеваются примерно за семь часов пути на рейсовом…
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Алексей Трешин:
МММ, оно и в Африке МММ
“Где ты видел ещё такой бизнес, Лёша?! — кричал на меня, всё больше горячась, координатор очередной финансовой пирамиды, для солидности…
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Александр Николаев:
Не надо, NADO
Сложное это дело, утвердив пятую точку на вершине ледовой горки, зажмурив глаза, оттолкнуться, а затем на полном ходу попытаться затормозить,…
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Марина Яблонская:
Котик детям не игрушка
Если бы герой Астрид Линдгрен — Малыш — жил в сегодняшней России, то его заветной мальчишеской мечте о собаке вряд…
Докатился до Симбирска
Мы продолжаем проект “Сказочный маршрут”, в котором знакомим наших читателей с местом жительства известных им с детства персонажей. В прошлых выпусках нашей постоянной рубрики “Ветер странствий” были путешествия на родину Мышки-норушки, Кикиморы и Курочки Рябы. Теперь же настала очередь героя, который чуть ли не первым вкатывается в мир фантазий малышей. Догадались, кто это? Ну, конечно же, Колобок!
ЖСК надежды
Если строительство дома приостановлено более чем на девять месяцев, то права дольщиков будут считаться нарушенными. Такой приказ подготовил Минстрой страны. Пока дом считается проблемным только в том случае, если в отношении застройщика начата процедура банкротства. Но как только приказ вступит в силу, инвесторы вставших строек будут попадать в реестр пострадавших значительно раньше.
Обмену подлежит?
“Возможно ли в Красноярске обменять муниципальное жильё в одном районе на муниципальное жильё в другом районе города в связи с семейными обстоятельствами? Людмила Сергеевна, Ленинский район”.
Чем страшна эктопия
Ежегодно в мире регистрируется 500 тысяч случаев заболевания рака шейки матки, в России — 17 тысяч. Около половины этих женщин моложе 35 лет. Ежедневно в России от рака шейки матки умирает 17 женщин.
Алкоголь: категория 21 +?
Изменить возрастной ценз — не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года — с этим предложением согласны три четверти россиян. Таковы результаты опроса, проведённого экспертами ВЦИОМ. Негативно воспринимают идею лишь 17 процентов респондентов.
Запустили нефтепровод!
В Эвенкийском муниципальном районе края состоялся запуск нефтепровода Куюмба — Тайшет, который соединил Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения с трубопроводной системой Восточная Сибирь — Тихий океан. Суммарные извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 584 миллиона тонн нефти, проектная мощность нефтепровода составляет 15 миллионов тонн нефти в год. Старт работе нефтяной магистрали в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин.
Пальмы спят, тюльпаны растут
Специалисты муниципального предприятия “Управление зелёного строительства” к 8 Марта высадили в теплицах Красноярска 140 тысяч тюльпанов. Первые цветы расцветут в конце февраля, а непосредственно к женскому дню сформируют бутоны все остальные. Так что в праздник недостатка в букетах красноярцы ощущать не должны. Кроме того, планируется, что в городских теплицах будет высажено более двух миллионов штук семян однолетних растений — позже они переедут на городские клумбы.
Каникулы в зимней сказке
“Побывала второго января в парке Гагарина — ощутила какой-то детский восторг от ёлки, иллюминации, праздничной атмосферы. Даже в безумном рабочем ритме нужно иногда останавливаться, оглядываться и погружаться в детство”.
«Холодно. Думали, пропадём»
Познакомиться с интересным историческим артефактом — дневником участника обороны Ленинграда Петра Савицкого, красноярцев приглашают в субботу в музейный центр “Площадь мира” (проспект Мира, 1). 21 января в 11 часов там состоится встреча детей блокадного Ленинграда — представителей общества “Блокадник”.
Полчеловека на версту
28 января 1897 года в России прошла первая всеобщая перепись. Посчитали людей и в Сибири. Результаты показали, насколько переселена европейская часть России (средняя плотность населения составила 22,2 человека на одну квадратную версту, в то время как в Сибири она равнялась 0,5 человека) и насколько обоснован был план переселения в Сибирь, предложенный Петром Столыпиным.
Видеть результат невооружённым взглядом
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провёл выездную инспекцию по вопросам капитального ремонта школ. Мэр смотрел, как идут работы, изучал документацию, давал указания подрядчикам и чиновникам. Объекты образования — на особом контроле градоначальника.
Хочется навсегда запомнить
В гостях у голубоглазых медвежат, именно с ними часто сравнивают ребятишки собак породы хаски, побывали юные красноярцы — получатели услуг центра социальной помощи семье и детям “Октябрьский”.
Прав ли фармацевт?
“Помогите разобраться в ситуации, которая произошла с нашей семьёй. В одной из аптек Красноярска моему брату — более чем совершеннолетнему человеку — отказались продавать шприцы. Фармацевт сказал, что подозревает его в употреблении наркотиков. Поэтому товар не продаст. Шприц был нужен нам, чтобы срочно поставить укол маленькому ребёнку, у которого случился приступ аллергии”.
Колокол спасения
За новорождённую малышку Ульяну, оставленную мамой во дворе одного из красноярских дворов в августе прошлого года, переживала буквально вся страна. Женщина по имени Наталья оставила записку, где писала, что пошла на такой шаг от отчаяния и обязательно вернётся за ребёнком. Многие СМИ тогда сделали публикации и сюжеты, простые люди, представители общественности и Православной церкви предлагали сибирячке помощь. Наталья откликнулась на призывы и обратилась к сотрудникам Красноярского епархиального центра защиты материнства и детства имени Святых Петра и Февронии Муромских.
В этом году на обрезку из бюджета Красноярска выделено более 33 миллионов рублей
Городские деревья и кустарники, несмотря на свою кажущуюся статичность, способны довольно серьёзно влиять на окружающую среду. Поэтому если к ним вовремя не подойдёт человек, не приведёт в порядок крону, не удалит засохшие ветки, не срежет слишком длинные побеги, то дерево способно оборвать провода или даже проломить трубопровод. Самая активная пора, когда идёт работа по уходу за деревьями в городе, приходится на холодное время года.
Давосские страсти мира
С 17 по 20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Люди во многих точках планеты вновь затаили дыхание — а вдруг на этот раз вершители судеб мира поговорят и придумают наконец что-то такое, что разрешит все экономические проблемы, сгладит противоречия между странами и союзами, останутся позади всякие кризисы, и человечество начнёт новый, более счастливый этап своего развития. Но насколько оправданны надежды на “волшебную палочку” Давоса?
За приказом — жди пристава
“Я получил по почте судебный приказ, где мировой судья постановляет взыскать с меня задолженность по капитальному ремонту, а также пени и государственную пошлину — всё вместе около четырёх с половиной тысяч рублей. В письме также сказано, что в течение 10 дней с момента получения я могу представить мировому судье свои возражения по исполнению судебного приказа. При этом меня никто не извещал, что в отношении меня завели дело и когда оно будет рассматриваться. Может ли это считаться основанием для отказа исполнять это решение суда? Сергей Викторович”.
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.
Сколько стволов в одни руки?
Специалисты лицензионно-разрешительной службы, переданной недавно из МВД в Росгвардию, подготовили целый ряд поправок к законодательству об обороте гражданского и служебного оружия, находящегося на руках у населения или числящегося на вооружении частных охранных предприятий. Наиболее существенным из предлагаемых новаций является возможный запрет продажи травматики.
Как быть, если нет данных о квартире в росреестре?
“Моя дочь на сайте Россреестра не нашла никакой информации о принадлежащей мне квартире. Как такое может быть? Все документы на жильё у меня есть. И чем грозит отсутствие данных в официальных источниках? Нина Петровна”.
Забытая компенсация
“В 2014 году была организована регистрация обманутых в 1990-х годах вкладчиков мошеннических финансовых организаций для выплаты им денежных компенсаций. Я тоже являюсь обманутым вкладчиком и прошла тогда регистрацию в КГБУ “МФЦ”. У меня был вклад в “Русском доме селенга”. Но прождав весь 2015 год, я ничего не получила. В январе 2016-го я вновь обратилась в МФЦ, передала туда реквизиты своего счёта в банке, но и после этого никаких перечислений не дождалась. Может быть, я что-то не так сделала или не туда обратилась? Очень прошу ответить мне, где я должна получить компенсационную выплату по вкладу? Ирина Николаевна, пенсионерка, ветеран труда”.
Фальшивые родственники
“Мне и моей жене приходят на телефоны SMS с неизвестного номера следующего содержания: “Мама, кинь утром на Билайн 950 р. Мне не звони. Позже объясню”. Прошу вас объяснить людям, отправляющим данные SMS, что у нас нет лишних рублей. Олег К”.
Не раздевать до нитки
В материале “Квартиру за долги”, опубликованном в газете “Городские новости” в № 4 от 16 января, мы рассказали об инициативе Министерства финансов РФ изымать за долги единственное жильё. Как и следовало ожидать, это неоднозначное предложение вызвало отклики наших читателей. Многие из них позвонили в редакцию и поделились своим мнением об этом законопроекте. Сегодня мы публикуем некоторые их них.
Скончался участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Диденко Александр Петрович
Красноярский краевой союз “Чернобыль” с прискорбием сообщает, что 14.01.2017 г. скончался участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ДИДЕНКО Александр Петрович, инвалид III группы.
Заманушки от Селюкова
Театр Красноярской краевой организации родителей детей-инвалидов “Открытые сердца” — уже устоявшееся явление в культурной жизни Красноярска. На последнем спектакле я повстречал руководителя главного управления культуры администрации нашего города Наталью Малащук.
И лёгкое, и сытное
С одной стороны, после длинных новогодних праздников с их традиционно обильным столом хочется чего-нибудь полегче и попроще, без изысков. На этот случай, скажем, супчик с фрикадельками — очень подходящее блюдо на первое. С другой стороны — всё-таки зима, Сибирь, и уж совсем лёгкой пищей здесь не обойтись. Ну как, скажем, в наших широтах прожить зимой без сала? Да никак! Не было в сибирской деревне такой хозяйки, которая не солила бы сало на зиму. Подчинимся традиции.
Троллейбус стал музеем
На улицы города вышел необычный — экскурсионный — троллейбус. Узнать его легко: на транспортном средстве фотокопия известного художественного полотна Василия Сурикова — “Взятие снежного городка”. Внутри одного из троллейбусов троллейбуса маршрута № 7 работает экскурсовод, старший научный сотрудник музея-усадьбы Сурикова Елена Болонкина.
Чёрно-белое и живое
Его считают мастером офорта, с тонким вкусом и редким чувством гармонии и формы… Познакомиться с работами этого уникального художника приглашает Красноярский музей имени В. И. Сурикова — в отделе искусства XX—XXI веков на проспекте Мира, 12 до 5 февраля работает выставка “Виртуоз рисунка”. На ней представлено более ста работ известного красноярского графика и живописца, заслуженного художника России Михаила Гладунова.
Советы по поиску работы
Мало найдётся людей, кто за свою трудовую жизнь хоть раз да не побывал бы в статусе безработного. Пожалуй, главное в этой ситуации — не растеряться и действовать, чтобы сократить до минимума сроки поиска нового места приложения своих знаний, опыта и навыков. Что нужно делать, чтобы как можно скорее найти себе работу, куда обращаться, как правильно заполнить резюме? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в сегодняшнем выпуске проекта “Важно знать”.
Газету "Городские новости" теперь можно купить в PDF-версии
PDF-версия газеты «Городские новости» теперь доступна всем желающим. Электронная версия ничем не отличается от бумажного издания и удобна тем, что ее можно и на компьютере просматривать, и распечатывать, чтобы почитать в буквальном смысле с листа.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Конкурс «Самый спортивный ребёнок Красноярска»
Редакция газеты «Городские новости» объявляет о старте конкурса «Самый спортивный ребёнок Красноярска». Ваше чадо проявляет чудеса акробатики, виртуозно владеет футбольным мячом или в подтягивании на перекладине даст фору любому взрослому, тогда вам прямиком к нам. Смело набирайте номер телефона нашего спортивного отдела 2-116-125 и расскажите, в каком виде спорта или дисциплине талантлив ваш ребёнок.
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