Арэг Демирханов: "Малый зал я строил для Ивана Шпиллера, а большой для Михаила Годенко"
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Алексей Трешин:
МММ, оно и в Африке МММ
“Где ты видел ещё такой бизнес, Лёша?! — кричал на меня, всё больше горячась, координатор очередной финансовой пирамиды, для солидности…
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Александр Николаев:
Не надо, NADO
Сложное это дело, утвердив пятую точку на вершине ледовой горки, зажмурив глаза, оттолкнуться, а затем на полном ходу попытаться затормозить,…
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Марина Яблонская:
Котик детям не игрушка
Если бы герой Астрид Линдгрен — Малыш — жил в сегодняшней России, то его заветной мальчишеской мечте о собаке вряд…
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Народный блог:
Не оставят в беде
Проживаю на Красрабе. Из окон моей квартиры хорошо видна тропинка, которая ведёт на один из продуктовых рынков. Однажды в субботу…
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Народный блог:
Садик мал, да дорог!
Хочу поблагодарить всех сотрудников детского сада № 204. Наш садик не новый и не модный, но очень нами любимый. Компактный,…
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Народный блог:
Вместо кастрюль — театр
С интересом прочитала материал “Не вставайте на весы второго января” журналиста Маргариты Исаковой. Любопытно было узнать рекомендации диетолога. Например, что…
О перерасчёте: подробно
Жительница одного из домов по улице Профсоюзов Елена Николаевна получила квитанцию с перерасчётом от прежней управляющей компании. Женщина резонно задаётся вопросом, какие у неё могут быть долги перед старой УК. “Новую организацию мы выбрали в мае прошлого года, — говорит она. — И перед переходом в новую УК, как я понимаю, была проведена сверка расчётов. Нам была выставлена последняя платёжка от прежних управленцев, и мы её оплатили. Какой ещё с нас спрос?”.
Городская контрольная: Русский язык
Наша газета запускает новый проект — “Городская контрольная”. Мы предлагаем нашим читателям проверить, насколько они хорошо помнят то, чему их учили в школе. Знают ли теорему Пифагора, закон о сообщающихся сосудах, могут ли назвать планеты Солнечной системы или формулу спирта... Наш первый выпуск посвящён русскому языку.
Учись, не ешь и не носи
По данным недавнего опроса одного из рекрутинговых агентств, серьёзным фактором, отвлекающим от работы, красноярцы считают неформальные разговоры и болтовню. Примерно третья часть опрошенных — 27 процентов — назвали именно эту причину.
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И катили, и держали
Снежный биатлон, зимний гольф, хоккейный тир… Пришедшим на спортивный праздник “День снега на лыжах” в Татышев-парк было где разгуляться и чем себя занять. Одна только лыжная битва правого и левого берегов чего стоила.
U-Лайка полетела
Первый самолёт, забрендированный в стиле зимней Универсиады-2019, приземлился в Красноярске 12 января. Борт прибыл из Норильска. Оформление летающей визитной карточки студенческих игр в Красноярске выглядит следующим образом: корпус воздушного судна выполнен в фирменных цветах Универсиады-2019, а носовую и хвостовую части украсил талисман соревнований U-Лайка.
По одной лыжне с легендами
В рамках проекта “На лыжи” в Красноярске побывали настоящие легенды отечественного лыжного спорта олимпийцы Николай Зимятов и Александр Завьялов. Чемпионы провели на острове Татышев мастер-классы для горожан и дали советы, как лучше начинать занятия лыжными гонками и подбирать инвентарь. “СТАДИОН” тоже не упустил возможность пообщаться с легендарными спортсменами, которые охотно согласились на интервью.
Легенда ориентирования
До старта чемпионата мира по лыжному ориентированию в Красноярске остаётся всего два месяца, соревнования пройдут с 5-го по 13 марта. Это будет первое тестовое мероприятие в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Побороться за медали мирового форума ориентировщиков в наш город съедутся сильнейшие спортсмены планеты. Все они предварительно прошли многоэтапный отбор в свои национальные команды, прежде чем завоевать право выступать в Красноярске.
Только победа
Команды Суперлиги приступили ко второму этапу чемпионата страны по хоккею с мячом. В минувшее воскресенье “Енисей” одержал верх в домашнем поединке со столичными динамовцами — 12:2. Завтра соперниками красноярцев станут опять же динамовцы, но на этот раз хоккейный клуб из Казани. Мы решили выяснить, какие ставки делают красноярские болельщики по поводу возможного итога матча “Енисей” — “Динамо-Казань”.
Как река течёт по руслу
Современные тенденции развития городского пространства диктуют и новые подходы в обустройстве прибрежных территорий. Реконструкция набережных сегодня в большинстве городов нашей страны набирает обороты. Масштабные проекты реализуют поэтапно. К примеру, в Москве до 2035 года будет реорганизовано 40 набережных. Главной рекреационной зоной для горожан станет набережная в Комсомольске-на-Амуре.
Себе на пользу, людям на радость
Старт конкурса “Самый спортивный ребёнок Красноярска” редакция нашей газеты объявила в конце декабря. С января по июль мы будем рассказывать на страницах “Стадиона” о юных талантах. А итоги путём интернет-голосования подведём ко Дню физкультурника, на праздновании которого и состоится награждение победителя. Сегодня мы представляем нашим читателям первую тройку конкурсантов.
Чистое искусство
Открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили предваряло открытие выставки “К вам — с любовью”, на которой представлены картины известного российского художника Тойво Ряннеля.
Квартиру за долги
Инициатива Минюста лишать должников единственного жилья в том случае, если погасить задолженность им больше нечем, вызвала немало возмущений. Позже ведомство заявило, мол, имелась в виду не любая квартира, а лишь та, которая “по размеру и стоимости превышает разумную потребность в жилище”. Таким образом, пострадать должны только те, кто не платит долгов, при этом роскошествуя в шикарных апартаментах.
Да ну её в болото...
“По телевизору увидел, что многие москвичи избавляются от ненужных уже новогодних ёлок, отдавая их в зоопарк на корм животным. Есть ли у красноярцев такая возможность? И что лучше делать с ёлками с точки зрения экологии? Дмитрий Яндовко, пенсионер”.
Вернуть исчезнувший маршрут
“Несколько лет назад на улице Мате Залки изменилась схема движения автобусов. В результате здесь перестали ходить два маршрута — № 6 и 65. Кроме того, отсюда перенесли остановку, и теперь, чтобы уехать в центр, нам приходится преодолевать чуть ли не два километра до места ожидания транспорта. Скобелин Н. Г.”.
Не более 50 процентов
“Мой внук попал в аварию, не справился с управлением. К сожалению, в ДТП пострадал не только он, но и водитель, и пассажиры другого авто. Пострадавшие через суд взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Внук после аварии долго восстанавливался, стал инвалидом. Пока шло лечение, он лишился работы. Сейчас, слава богу, ему удалось трудоустроиться. От компенсации вреда он не уклоняется и готов по мере возможности её выплачивать. Судебные приставы пришли к внуку на работу и заявили, что 50 процентов зарплаты будет идти в оплату долга. Но доход и так небольшой, всего 13 тысяч, а ещё ведь жить на что-то надо и кредит платить. Разбитая в ДТП машина была куплена за счёт заёмных средств. Правомерны ли действия судебных приставов? Тамара Николаевна”.
Год начинается с тепла
Работают ли в общественном транспорте предусмотренные заводом-изготовителем отопительные агрегаты в январские морозы? Всё ли сделано перевозчиками для обеспечения комфортного проезда горожан в самый суровый месяц зимы? На эти вопросы ответят результаты акции, проводимой департаментом транспорта Красноярска. Сразу же после новогодних каникул специалисты приступили к контрольным мероприятиям и рейдам, и сейчас подводятся первые итоги акции. В целом ситуация удовлетворительная, в том числе и потому, что контроль со стороны департамента транспорта за всеми аспектами деятельности перевозчиков — постоянный и разнообразный.
Для бабочки — страдания и ловушки
Не меньший, а, пожалуй, гораздо больший вред, чем чёрные лесорубы, нашей тайге наносят вредители-насекомые, самым опасным из которых является сибирский шелкопряд. С виду это безобидная бабочка. Но её гусеницы съедают деревья на корню. Поэтому многие десятилетия исследователи бьются над проблемой спасения лесов от шелкопряда. Новые достижения красноярских учёных в этом направлении высоко оценили в Российском фонде фундаментальных исследований.
Почему стакан наполовину полон
Новый, 2017 год россияне встретили с оптимизмом. Люди уверены: впереди их ждут позитивные изменения — как в личной жизни, так и в судьбе страны в целом. Таковы данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Табак замените на кашу
Красноярские онкологи объявили 2017 год годом борьбы против рака желудка. Специалисты красноярского онкодиспансера проведут дни здоровья в разных районах края, прочитают лекции для жителей Красноярска о факторах риска развития этого заболевания.
Монстры из чеховского склепа
Пьющий слабовольный неврастеник, говорящий дурацким голосом чертика из табакерки, — главный герой этой психоделической истории. Он юродствует, ёрничает над собой и окружающими. Впрочем, что ему, бедному, остаётся, ведь окружение ему под стать: у кого психоз, у кого приступы агрессии и садомазохизма, а кто-то беспрестанно мучит всех своим занудством… Да и грех не покуражиться над теми, ради кого ты загубил свою жизнь.
Василина и её команда
Каждую минуту в мире происходит что-то хорошее, а иногда и чудесное. В большинстве случаев за благими делами стоят не ангелы и не волшебники, а обычные люди, которые не ищут славы и корысти, но живут для других.
В Красноярск — влюблена
Ветерану Великой Отечественной войны Антонине Прусаковой повезло. Она одна из тех, кто наблюдал за Парадом Победы в Москве на Красной площади в 1945 году. Женщина вспоминает, на улице тогда было тепло и солнечно. Словно погода радовалась вести о Великой Победе.
Перестать обманывать себя
Быть честным перед самим собой не так просто. Лет сто назад психологи и психиатры обнаружили явление, которое получило название “психологическая защита”. Психологическая защита — это несколько десятков разных способов самообмана. Предлагаемая техника самоанализа позволит научиться перестать обманывать себя.
Итоги недели: Красноярцы о Николаевке, телефонных ожиданиях и индексации пенсий
49 звонков от читателей поступило на прошлой неделе в редакцию “Городских новостей”.
Четыре поколения плюшевого мишки
Улица имени академика Вавилова — место действительно уникальное. Этот район начал застраиваться в 30-е годы прошлого столетия, и сегодня здесь соседствуют деревянные бараки и необычные сталинки, которые нельзя встретить в других районах города. А ещё здесь расположен интересный квартал малоэтажной каменной застройки (здания возведены по проекту архитектора Василия Климушина), а рядом с ним стоят типовые хрущёвки. Но и это не всё. Сегодня улица Вавилова переживает новый этап развития. На месте бараков вырастают современные здания. А параллельно энтузиасты по крупицам собирают предметы и свидетельства уходящих эпох. В стенах лицея № 11 силами неравнодушных красноярцев организован школьный музей.
Ответы подскажет Булгаков
“Мне важно, если при обсуждении произведения среди ребят возникают споры. Значит, книга нашла отклик в детской душе, ребёнок что-то открыл для себя и задумался” — учитель русского языка и литературы Вера Каверзина не боится превратить обычный урок в диспут. Её ученики с удовольствием погружаются в творчество Булгакова, Достоевского, интересуются поэзией, сами пишут стихи и рассказы.
Праздник, который помогает
В Красноярске семь ребятишек с ограниченными возможностями получили деньги для покупки учебно-развивающих игрушек, медицинских приспособлений и других необходимых предметов. Средства для детей собрали на международном благотворительном фестивале творчества “Дети детям”. В этом году он проводится в нашем городе уже четырнадцатый раз. Праздник организует красноярский центр творчества № 3 Кировского района.
Третьи в дельфийском ТОПе
Красноярский край занял третье место в дельфийском рейтинге регионов Российской Федерации. Список составлен национальным Дельфийским советом на основе результатов официального командного первенства XV молодёжных Дельфийских игр России 2016 года.
Музей родного человека
Уже много лет наша школа ведёт работу по увековечиванию памяти Елены Александровны Крутовской: мы собираем материал о ней и её семье, проводим читательские конференции, конкурсы рисунков, ухаживаем за её могилой. Идея создать музей Елены Александровны созрела давно, и началом работы можно считать проведение читательской конференции для учеников Советского района в 2003 году. Темой конференции стала жизнь и судьба Елены Александровны и её мужа Джеймса Георгиевича Дулькейта. После читательской конференции ученики школы приняли участие в городском конкурсе исследовательских работ с темой “Умение жить бескорыстно” о Елене Александровне.
Выпускники выбирают физику
Две красноярские школьницы стали призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Это ученица гимназии № 2 Алла Степенюк и Елизавета Петлина, представляющая лицей № 8. Они заняли второе и третье место соответственно.
С мамой на экзамен
Эти три буквы по-прежнему вызывают боязнь у школьников. Несмотря на то, что ЕГЭ в обязательном порядке сдают с 2009 года, до сих пор эта форма экзамена страшит. Причём не столько самих выпускников, сколько их родителей. Многие педагоги и вовсе считают, что взрослые нагнетают обстановку и “малюют чёрта”, который не так уже и страшен. С этим решено побороться.
Приходите в наш бассейн
Брызги воды разлетаются по сторонам, маленькие пловцы Соня, Рома и Данил старательно выполняют команды тренера. Сначала разминка у бортика, затем упражнения с различным оборудованием на воде.
Чем чревато увлечение диетами
В “Городские новости” обратился пенсионер Владимир Ефимович. Он рассказал, что внучка чрезмерно увлеклась диетами. Сейчас её вес около 40 килограммов. Владимир Ефимович переживает, что девушка доведёт себя до анорексии и нанесёт непоправимый вред здоровью.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.