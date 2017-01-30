Николай Морев: «Люди формируют подушку безопасности»
Красноярцы стали активнее брать кредиты. Увеличивается и объём средств, привлекаемых предпринимателями для развития производств. Эксперты в один голос говорят, что экономика Красноярского края развивается, хотя пока и неравномерно. Какие процессы сегодня происходят в финансовом секторе региона — об этом рассказывает управляющий Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.
В повестке дня Красноярск
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Дарья Теплых:
Кто рискует обеднеть
По прогнозам исследователей, за чертой бедности может оказаться треть россиян. Кто эти люди? Потенциальных новых бедных посчитали учёные из Института…
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Ольга Маевская:
Сомнительные прятки
Родителям сказал, что пошёл в школу, учителю — что заболел, а сам пропадаешь на сутки, не предупредив близких и отключив…
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Павел Катцын:
Пошумят и забудут
Гандбол в нашей стране незаслуженно забыт и, как сказал после позорного вылета мужской сборной в 1/8 финала президент национальной федерации…
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Дарья Прокопчук:
Пасть желаний
В Петербурге внутри полых памятников крылатым львам на знаменитом Банковском мосту обнаружили удивительную находку. Дело в том, что скульптуры решили…
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Борис Бармин:
Крешение в Красноярске
Как красноярцы празднуют Крещение. Прорубь, привычнее, чем "арт-обьект".
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Борис Бармин:
Сибирь, глубинка, Ангара или пресс-тур по Мотыгинскому району
Вроде бы Мотыгино находится не так далеко от Красноярска — полтысячи километров преодолеваются примерно за семь часов пути на рейсовом…
Ярыгинский турнир – 2017: Хронология событий
Остаётся два дня до старта XXXVIII международного турнира по вольной и женской борьбе серии Гран-при “Иван Ярыгин”. Напомним, что впервые в этом году соревнования пройдут не во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, а в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена «Енисей». Пройдёт Гран-при с 27 по 29 января.
Учёные СФУ разработали собственную систему тестирования овощей и фруктов на наличие вредных веществ
Учёные Сибирского федерального университета разработали собственную систему тестирования овощей и фруктов на наличие вредных веществ. Специалисты продемонстрировали, как можно при помощи их ноу-хау проверить, опасно ли употребление помидора для здоровья человека, или его можно есть.
Михаил Котюков: «Через какое-то время красноярские научные разработки начнут обсуждать как бизнес-проекты»
Одной из тем предстоящего Красноярского экономического форума в этом году станет привлечение крупных инвесторов к внедрению научных разработок наших учёных. Об этом заявил в ходе рабочего визита в краевой центр руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. По его мнению, благодаря КЭФ многие важные темы из области реформирования отрасли отечественной науки получили новый импульс развития.
Коммунальный мост: Первый, знаковый и уникальный
Шестьдесят лет назад, в зимние месяцы 1956—1957 годов, когда река в районе Красноярска была скована льдом, была произведена посадка будущего фундамента опор грандиозного по тем временам сооружения — Коммунального моста. Так началось строительство первой в нашем городе автомобильной переправы через Енисей. Мост, созданный по уникальным технологиям, особо отмеченный ЮНЕСКО, сегодня является настоящим памятником ХХ веку, а его силуэт стал одним из главных символов Красноярска.
Творил, снимал, воевал…
Сегодня в Красноярске откроют сразу несколько мемориальных знаков выдающимся деятелям региона. Знаки устанавливают в рамках проекта “Наследие Красноярского края”, который реализуется с 2014 года. За это время на территории региона уже установлено 62 мемориальных знака, из них 28 знаков — в Красноярске. И в текущем январе в краевом центре откроют ещё семь мемориальных знаков.
Самый южный. Самый древний
Отправной точкой появления в нашей газете новой полосы, рассказывающей об особенностях разных регионов России, стала книга АлександраПряжникова “Россия. Юг, который мы не знаем”. В ней автор рассказывает свои впечатления, собранные в поездках по регионам юга России. Отмечает их знаковые места, особенности быта, мировосприятия их жителей. И эти наблюдения очень интересны. Они наводят на мысль: “А ведь и правда мы очень мало знаем о том, чем и как живут в других регионах России, какова их история”. В то же время в Сибирь во все времена съезжались жители самых разных территорий страны, а поэтому кто-то, прочитав, вспомнит о своей малой родине, сравнит свои впечатления с представленными Александром Пряжниковым.
Построить стену за 22 часа
В Красноярске прошли первые соревнования регионального чемпионата “Молодые профессионалы — 2017” (WorldSkills Russia). Прямо в выставочном павильоне МВДЦ “Сибирь” 17 студентов строительных колледжей нашего края возводили стены и строили фрагменты зданий.
Индексацию три месяца ждут
“Мой муж продолжал работать будучи пенсионером. В ноябре 2016 года он уволился по состоянию здоровья. По закону его пенсия после увольнения должна индексироваться, однако он получает прежнюю сумму. В Пенсионном фонде сказали, что повышение будет лишь весной. Подскажите, почему? Вера Фёдоровна, Октябрьский район”.
В первый класс — с февраля
“Мой сын в этом году пойдёт в первый класс. Знаю, что запись в школу начинается уже на следующей неделе. Какие документы приносить? Можно ли выбрать учреждение не по прописке? Алёна, Ленинский район”.
Ящик вернули на место
“На улице Вавилова убрали все почтовые ящики. Чтобы отправить письмо, нужно идти в почтовое отделение, расположенное на проспекте имени газеты “Красноярский рабочий”. Большая просьба установить хотя бы один ящик в нашем микрорайоне. Маргарита Борисовна Владимирова”.
Лифт гремит!
“Во втором подъезде дома по адресу: улица Республики, 46 лифт страшно гремит и трясётся. Ездить в нём просто жутко. Мы неоднократно звонили по телефону, указанному рядом с лифтом, но для исправления ситуации ничего сделано не было. Прошу редакцию оказать помощь. Раиса Николаевна”.
Посчитали — прослезились
Красноярцы вправе теперь требовать штраф с управляющих компаний и ТСЖ за ошибки в платёжках. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1498. Принят был документ ещё в декабре прошлого года, однако в силу он вступил 1 января 2017-го. Сегодня мы постараемся подробно разобраться в том, как работают новые правила.
Рабочая косточка
У труженика тыла Зарифа Вахитова было два места работы. 12 лет он трудился в колхозе имени Сталина, более сорока лет — на цементном заводе. И ещё три года служил в армии — на Дальнем Востоке.
Путешествие в историю
Ветераны Ленинского района реализовали социальный проект “Колесо обозрения”. Возглавила эту работу Валентина Быльцова, ответственный и инициативный человек. Она уже много лет является председателем ветеранской организации шинного завода. А два года назад в районном совете ветеранов из состава культурно-массовой комиссии выделили просветительскую и предложили возглавить её Валентине Константиновне. Это было верным решением — комиссия проводит большую и интересную работу благодаря её членам — Раисе Доренской, Галине Саламатовой, Галине Бобровой, Антонине Гуриной.
Пусть школьный музей процветает и живёт...
Воспитание чувства патриотизма и ответственности у молодых людей — одна из серьёзнейших государственных задач. А решать её должны сообща: семья, школа, общественные организации. И не случайно в школах появляются музеи, которые ведут серьёзную патриотическую работу с детьми.
Экспортный дебют
“Слышал, что наши красноярские сельхозпроизводители начали экспортировать свою продукцию за рубеж. Действительно ли это так, ведь совсем недавно мы говорили о том, что нам нужно добиться импортозамещения хотя бы на своей территории? И о каких продуктах, которые мы можем поставлять в другие страны, идёт речь? Игорь Ильич”.
Под маской такси
Такси для одних удобный вид транспорта, для других — источник заработка. В общем-то достаточно лёгкий — автомобилизация в нашей стране продвигается стремительными темпами, и с каждым годом количество личного автотранспорта возрастает. Вопрос, однако, в том, каждый ли, имеющий водительское удостоверение и автомобиль, имеет право возить пассажиров за плату?
Оштрафуют ли за синяк?
“Хотелось бы знать, какая ответственность возлагается на виновника ДТП за вред здоровью пострадавшему? И от какого вреда начинается ответственность? Можно ли, например, получить компенсацию за синяки, полученные в результате ДТП? Андрей Привалов”.
Поручено уступать
На улицах российских городов машин уже столько, что для некоторых водителей пешеходы перестают существовать как класс. Во всяком случае, таково впечатление от статистики правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 12.18 КоАП “Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении”.
Экзамен для школы
Красноярским ученикам и их родителям предлагается поставить оценки своим школам. В нашем городе впервые проводится масштабная независимая оценка качества образования. Недавно завершился её первый этап, в котором участвовали 75 городских школ. До 1 марта оценки можно будет ставить оставшимся 42 общеобразовательным учреждениям.
Без носа — воспитательница
В потаённых кармашках разноцветного платья клоунессы Ромашки, в которую перевоплощается воспитатель детского сада № 270 Ольга Сидельникова, всегда припрятан сюрприз. Как минимум раз в неделю занятия с малышами Ромашка — Ольга Сергеевна проводит в необычной форме. И начинает их с фокусов.
Лис, который просится на ручки
Гуляя по центральным аллеям парка флоры и фауны, специалисты ловят изумлённые взгляды посетителей. И неудивительно, ведь на поводке у зоолога бегает настоящий лис с янтарными глазами и рыжим мехом. Он как ласковый щенок! Купается в сугробах снега, играется с веточкой и даёт хозяину почесать себя за ушком…
А у вас есть каша?
В воскресенье, 29 января, в Красноярске состоится очередная благотворительная акция “Килограмм каши”, организованная “Приютом собачьих сердец “Верность”. Волонтёры снова предлагают горожанам избавиться от ненужной крупы (кроме перловки), макарон, залежавшихся обрезок мяса и заодно помочь бездомным животным. Четвероногие будут рады даже старой крупе, из которой волонтёры потом сварят вкусную сытную кашу.
Об остротах специй
Куркума, кардамон, розмарин. Кориандр, корица и паприка… Если хочешь, поговорим о возможностях вкуса и запаха. Эти чудесные строки, собственно, и являются темой нашей постоянной рубрики. В очередном выпуске “Доброго совета” расскажем всё о специях и приправах.
Прав ли фармацевт?
“Помогите разобраться в ситуации, которая произошла с нашей семьёй. В одной из аптек Красноярска моему брату — более чем совершеннолетнему человеку — отказались продавать шприцы. Фармацевт сказал, что подозревает его в употреблении наркотиков. Поэтому товар не продаст. Шприц был нужен нам, чтобы срочно поставить укол маленькому ребёнку, у которого случился приступ аллергии”.
Газету "Городские новости" теперь можно купить в PDF-версии
PDF-версия газеты «Городские новости» теперь доступна всем желающим. Электронная версия ничем не отличается от бумажного издания и удобна тем, что ее можно и на компьютере просматривать, и распечатывать, чтобы почитать в буквальном смысле с листа.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Конкурс «Самый спортивный ребёнок Красноярска»
Редакция газеты «Городские новости» объявляет о старте конкурса «Самый спортивный ребёнок Красноярска». Ваше чадо проявляет чудеса акробатики, виртуозно владеет футбольным мячом или в подтягивании на перекладине даст фору любому взрослому, тогда вам прямиком к нам. Смело набирайте номер телефона нашего спортивного отдела 2-116-125 и расскажите, в каком виде спорта или дисциплине талантлив ваш ребёнок.
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Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.