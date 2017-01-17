“Мой внук попал в аварию, не справился с управлением. К сожалению, в ДТП пострадал не только он, но и водитель, и пассажиры другого авто. Пострадавшие через суд взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Внук после аварии долго восстанавливался, стал инвалидом. Пока шло лечение, он лишился работы. Сейчас, слава богу, ему удалось трудоустроиться. От компенсации вреда он не уклоняется и готов по мере возможности её выплачивать. Судебные приставы пришли к внуку на работу и заявили, что 50 процентов зарплаты будет идти в оплату долга. Но доход и так небольшой, всего 13 тысяч, а ещё ведь жить на что-то надо и кредит платить. Разбитая в ДТП машина была куплена за счёт заёмных средств. Правомерны ли действия судебных приставов? Тамара Николаевна”.