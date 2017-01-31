“Хочу узнать, как мне попасть в дом престарелых, если я живу не одна, а с родственниками. Я очень им мешаю, так как перестала понимать их, а они меня. Свою фамилию называть не хочу и очень надеюсь, что ответите через газету. Много лет читаю “Городские новости” и часто нахожу ответы на интересующие вопросы. Людмила Григорьевна”.