“Президентом принято решение выплатить пять тысяч рублей каждому пенсионеру. Было озвучено, что деньги мы получим с пенсией в январе. Мой зять, пенсионер, в 95-м отделении связи получил пенсию 4 января вместе с выплатой. А от 49-го отделения мне домой 6 января почтальон принёс только пенсию. Объяснил, что пять тысяч я должна получить по графику только 24 января, но в это время он будет отдыхать, поэтому выплату я получу только с февральской пенсией. Кто составил такой график? Выходит, в регионе отменено федеральное постановление о выплате пяти тысяч в январе? Фролова Валентина Александровна, ул. Лебедевой”.