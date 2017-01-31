Одна из старейших школ Красноярска отметила круглую дату
Восемьдесят лет исполнилось школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю. А. Овчинникова. Образовательное учреждение славится своими традициями. Для некоторых красноярских семей обучение в нём — семейная традиция. За годы работы школы аттестаты зрелости в ней получили более пятидесяти династий. В том числе потомки известного сибирского писателя Анатолия Чмыхало.
Дмитрий Таргонский: “Кроссфит — перекрёсток спортивных идей”
Спортивная общественность нашего города идёт в ногу с мировым прогрессом и старается не отставать от новых методик и разработок. Система общей физической подготовки под названием “кроссфит” в нашей стране появилась сравнительно недавно. В последние два года это направление стало активно развиваться и в Красноярске. Раскрыть очевидные плюсы этой заокеанской системы и выявить скрытые недостатки мы постарались в интервью с членом сборной команды Красноярского края по лёгкой атлетике Дмитрием Таргонским. Он тренировался по системе кроссфит в Америке и охотно согласился поделиться своим опытом.
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Алексей Трешин:
Красное лето Калифорнии
В Америке начался весьма любопытный процесс: власти разрешили начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции. Смысл этих изменений…
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Павел Катцын:
Битва титанов
Роджер Федерер против Рафаэля Надаля. Как долго мы не видели это противостояние в финалах турниров Большого шлема. Да и самих…
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Маганская в порядке
Наконец-то платформу Маганскую привели в порядок! Я от всей души хочу поблагодарить журналистов “Городских новостей” за ту помощь, которую вы…
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С врачом повезло
Я отношусь к категории малолетних узников фашистских концлагерей. С детства знаю цену добру и злу. И хочу поблагодарить за добро…
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Дарья Теплых:
Кто рискует обеднеть
По прогнозам исследователей, за чертой бедности может оказаться треть россиян. Кто эти люди? Потенциальных новых бедных посчитали учёные из Института…
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Ольга Маевская:
Сомнительные прятки
Родителям сказал, что пошёл в школу, учителю — что заболел, а сам пропадаешь на сутки, не предупредив близких и отключив…
“Дачную амнистию” скорректировали
"В передаче по радио услышала, что “дачную амнистию” будто бы отменили с 1 января 2017 года. Возможно, я что-то не так поняла. Хотелось бы знать, так ли это на самом деле? И что это значит для дачников, если “дачную амнистию” отменили? Анна Николаевна”.
Не понимают? Уйду!
“Хочу узнать, как мне попасть в дом престарелых, если я живу не одна, а с родственниками. Я очень им мешаю, так как перестала понимать их, а они меня. Свою фамилию называть не хочу и очень надеюсь, что ответите через газету. Много лет читаю “Городские новости” и часто нахожу ответы на интересующие вопросы. Людмила Григорьевна”.
Откуда пени?
“В начале прошлого года в квитанции за коммунальные услуги появилась строчка “пени”, в которой зафиксировано, что я должна 3 рубля 20 копеек. Сумма, конечно, небольшая, но хотелось бы знать, откуда эта цифра взялась. За коммуналку плачу исправно. Несколько месяцев пыталась получить ответ на этот вопрос, но всё безрезультатно. Долг оплатила в конце года, но где гарантии, что такая ситуация не повторится вновь. Жительница дома № 10 б по ул. Воронова”.
Афиша спортивных событий в Красноярске
За кого болеть будем?
Спорт в переводе с казахского
В Казахстане стартовало одно из самых грандиозных молодёжных спортивных событий планеты — XXVIII Зимняя универсиада-2017. Напомним, что Алматы была официально провозглашена столицей студенческих игр в 2012 году, подхватив этот титул у Торенто.
Борцовское братство
Ждать победы красноярского спортсмена на очередном Гран-При “Иван Ярыгин” пришлось непривычно долго. Первые два соревновательных дня принесли болельщикам сборной края одни разочарования. Две серебряные медали в копилке нашей команды были, но ведь второе место — это тоже поражение, хоть и в финале. А большинству зрителей так хотелось насладиться победой своего борца.
Как дом родной
Ярыгинский турнир по традиции собрал большое количество известнейших в мире борьбы специалистов и спортсменов. Мы попросили некоторых из них поделиться своими впечатлениями от увиденного.
Проклятие снято
Матчи с ангарским “Ермаком” давно стали для красноярского “Сокола” сверхпринципиальными. Противостояние громко окрестили восточносибирским дерби, подразумевающим равную борьбу практически в каждом поединке со взаимными шансами на успех. Но в прошлых встречах так не получалось. У “Ермака” было чудовищное преимущество. Лишь раз пернатые сумели до субботнего поединка переиграть ангарчан.
Пожать президенту руку
Пятьсот раз за 20—25 минут правильно отжаться от пола не под силу многим взрослым. Пятилетний Саша Окладников это делает. Ловкости, гибкости, силы и энергии ему не занимать. Мальчик серьёзно увлекается акробатикой и самбо. Александр говорит, что обе дисциплины ему нравятся, но если бы пришлось выбирать, предпочтение отдал бы борьбе. В самбо мальчик, несмотря на то, что тренируется всего год, уже добился определённых высот. На турнире “Юный самбист” Саша Окладников завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.
Начну с Сочи
Причин для занятий настольным теннисом у третьеклассницы Саши Насниковой много. Так говорит сама юная конкурсантка.
Красноярск готовится к рекорду
Впервые в Красноярске пройдёт Сибирский фестиваль кёрлинга, который состоится в период с 14-го по 19 февраля. На ледовых площадках города планируется подготовить двадцать дорожек для этой зимней спортивной игры. Основным адресом проведения состязаний по кёрлингу станет остров Отдыха. Соревнования также организуют на территории Татышев-парка, в Роевом ручье, Центральном парке и экопарке “Адмирал”. Кроме того, в пяти районах города состоятся турниры среди красноярских школьников.
Лыжня приглашает
В тридцать пятый раз по регионам нашей страны пройдёт Всероссийская акция “Лыжня России”. Для красноярцев этот физкультурно-спортивный праздник состоится на центральной площадке физкультурно-оздоровительного центра “Татышев-парка” 11 февраля. В этот день состоятся два лыжных забега — на 3 километра 660 метров и 10 километров 980 метров. Массовый старт на три километра, не предусматривающий предварительной регистрации и возрастных ограничений, состоится в 13 часов и участие в нём может принять любой желающий.
Собрать по лоскутам воедино
Появись вместо разрушенного моста в створе Лазо новый велопешеходный, жители Северного могли бы спокойно добраться до острова Татышев, выйти на Стрелку, прогуляться по центральной набережной… В Красноярске запустили общественное обсуждение по развитию и благоустройству рекреационных зон. Открыл череду дискуссионных площадок круглый стол “Стратегия развития коммуникаций прибрежно-островного рекреационного каркаса в сетевой структуре городского транспорта”, который состоялся в рамках ярмарки “Строительство и архитектура — 2017”.
Легко и комфортно
Пафоса вокруг первого еврокубкового поединка в истории красноярского клубного волейбола хватало. Всё-таки впервые в наш город приезжал соперник из-за рубежа. Другое дело, что уровень этого оппонента, к слову одного из сильнейших клубов Хорватии, оказался катастрофически низким. “Марина Каштела” не сумела противопоставить середняку российского чемпионата абсолютно ничего.
Виктория — значит победа
Частые тренировки и лёгкие травмы десятилетнюю Вику не страшат. Стереотипы о якобы неженском деле она игнорирует. Девочка с удовольствием выходит на ковёр и проводит поединки. Её спортивное увлечение — вольная борьба.
По следам Мишки и Кеши
Уникальные ёлочные шары с изображением символов и фирменных слоганов Универсиады-2019, а также игрушки в виде U-лайки будет производить красноярская фирма “Бирюсинка”. Компания — официальный лицензиар предстоящих зимних студенческих игр и имеет право выпускать продукцию с логотипами состязаний.
Можем и без Фрэнка
Катастрофа на последней секунде домашнего матча с краснодарским “Локомотивом” не сломила мужской “Енисей”. Прошла неделя, и в Красноярск пожаловал ещё один топ-клуб отечественного баскетбола — казанский “УНИКС”. Правда, казанцы пока в этом сезоне не блещут. Но для “Енисея” поединок в любом случае обещал сложиться максимально сложно.
Наталия Прибыльнова: “Енисей — это сказка!”
В Красноярске впервые появился главный художник города. Конкурс на право занять эту должность выиграла Наталия Прибыльнова. В Красноярске она живёт не так давно, до этого работала в Тобольске и Тюмени. И это большой плюс, так как даёт возможность взглянуть на краевой центр свежим взглядом.
Итоги недели: Красноярцы об артефактах, лунном календаре и сугробах
79 читателей позвонили за неделю в редакцию “Городских новостей”.
На фасад — из Фонда
“Наш дом по адресу: улица Вавилова, 52а своим внешним видом портит облик бульвара Маяковского (район ТЮЗа). Так как дом малобюджетный и ему требуется ремонт всего общего имущества, то накопленных на лицевом счёте средств на фасад не хватит. Есть ли возможность сделать ремонт фасада путём привлечения финансирования из какой-нибудь городской бюджетной программы? Ольга”.
Что нужно знать о взносах на капитальный ремонт в Красноярске
Страсти вокруг новой системы капремонта жилья не утихают уже на протяжении двух месяцев. Вопросов к нововведению много, некоторые общественники даже предлагают объявить мораторий на оплату взноса на капремонт, пока власти не устранят все недочёты новой системы. В администрации региона признают: система несовершенна, и работа по её изменению ведётся постоянно. Очевидно, что отменять закон никто не собирается. Сегодня “Городские новости” отвечают на самые популярные вопросы красноярцев о капремонте.
Лимит карты — 60 поездок
Довольно долгое время жительница Красноярска Лариса Ивановна для оплаты проезда пользовалась обычной транспортной карточкой, и никаких нареканий у неё не возникало. Но недавно она перешла на социальную карту, и уже пришла к выводу, что она менее удобна. Главная претензия связана с оперативностью пополнения счёта.
Под маской такси
Такси для одних удобный вид транспорта, для других — источник заработка. В общем-то достаточно лёгкий — автомобилизация в нашей стране продвигается стремительными темпами, и с каждым годом количество личного автотранспорта возрастает. Вопрос, однако, в том, каждый ли, имеющий водительское удостоверение и автомобиль, имеет право возить пассажиров за плату?
Панты законсервируют в крае
Производство пантов (оленьих рогов) сегодня столь выгодно, что маралов и оленей, которые являются поставщиками этого уникального продукта, теперь разводят во многих регионах страны. Например, недавно этим промыслом стали заниматься на Сахалине и в Новгородской области. “Мода” на марало- и оленеводство ведёт к усилению конкуренции, и без науки здесь не обойтись. Красноярские учёные создали автоматизированный аппарат, позволяющий консервировать панты методом сушки.
С квартирой помог город
Ежегодно красноярские застройщики сдают в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров жилья. При этом часть новых квартир строится на средства городского бюджета, а затем предоставляются льготным категориям граждан: тем, кто переезжает из аварийных домов, детям-сиротам и другим горожанам, нуждающимся в поддержке власти.
Крылатая напасть
С наступлением сумерек многие горожане стараются обходить стороной Центральный парк. Хотя до самого позднего вечера он открыт для посетителей, а на аллеях горит праздничная иллюминация. Людей пугает большое скопление ворон, обосновавшихся в парке. Птицы наперебой кричат, и от этих звуков становится очень неуютно.
О войне и богатстве — ни слова
Есть ли темы, на которые не принято говорить в вашей семье? Социологи “Левада-Центра” задали этот вопрос жителям нашей страны. Оказалось, что реже всего в российских семьях говорят о сексуальных проблемах, самоубийствах, смерти и о том, “что нельзя изменить или поправить”.
Я + книги= любовь
Весёлые зелёные буквы вывески “библиотека”, кажется, заряжают своим позитивом даже хмурое сибирское утро. Несмотря на ранний час, в библиотеку имени Николая Островского стекаются читатели — детсадовцы и школьники, мамы с детьми и горожане с ограниченными возможностями. Открытие отремонтированной библиотеки имени Николая Островского стало для её друзей настоящим праздником.
Монстры из Еловки
В конце февраля состоится премьера нового фантастического фильма — “Красная нить”, снятого по мотивам популярной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Здесь всё, как в любом приличном фантастическом боевике: охота на монстров, мистика. Но новый экшн снят не в Голливуде и не Фёдором Бондарчуком, а кинематографистами из Красноярского края.
Меньше хлеба, больше мяса
Три тысячи семьсот рублей в месяц — такова средняя стоимость минимального набора продуктов питания в России.
Мифы Песочной, шик Урицкого
Здесь прошлое переплетено с настоящим, старинные здания хранят свои тайны и даже современные многоэтажки окружены необычной спокойной аурой. Улица Урицкого — прекрасная и таинственная, одна из самых старых улиц Красноярска. Она появилась в нашем городе после пожара в 1773 году под названием Песочная, потому что ветры часто приносили сюда песок с берега Енисея. В 1921-м Песочную переименовали, назвав именем революционера Моисея Соломоновича Урицкого (1873—1918).
Фантомный звонок
Случалось ли вам явственно ощущать вибрацию мобильного телефона, тогда как на самом деле не было ни звонков, ни сообщений? Вы не одиноки: в последнее время специалистам даже пришлось ввести специальный термин — “синдром фантомного звонка”. Исследователи из Школы психологии Сиднейского университета решили подробнее изучить этот феномен.
Почему замуж не выходишь?
Каждый день мы слышим, а иногда и сами задаем бестактные вопросы: у малознакомых людей спрашиваем про значение их татуировок, интересуемся историей шрамов, сумой заработной платы и успехами на личном фронте. Кто-то может быстро ориентироваться и с ходу дать ответ на такие вопросы, а кто-то просто теряется и не знает, что сказать.
Городская контрольная: Без географии не выйти из дома
Отклики на старт проекта “Городская контрольная” ещё раз подтвердили, что наши читатели люди активные, интересующиеся, готовые учиться в любом возрасте. В прошлом выпуске мы предлагали проверить свои школьные знания по русскому языку, а сегодняшний выпуск посвящён географии.
Точность или удобство?
Сегодня едва ли не в каждом доме имеются тонометры. Механические и автоматические, китайские и европейские, дорогие и не очень. А какие из них самые точные? Мы решили выяснить это, исходя из принципа работы прибора. Взяв одного добровольца и три тонометра, приступили к замерам.
30 метров от жизни до смерти
Эти случаи повторяются снова и снова. В разных городах, при разных обстоятельствах и с разными последствиями. Водители не пропускают автомобили скорой помощи. Как решить эту проблему? Рассуждаем вместе с экспертами.
Молоко с таблетками не дружит
“Моя мама по состоянию здоровья вынуждена принимать гору таблеток. Что-то ей выписал участковый врач, но несколько препаратов она купила себе по совету знакомых. Иногда разные таблетки она принимает одновременно. Я уверена, что это очень вредно. Что по этому поводу думают специалисты? Анна”.
Исцеляя утешением
Болезнь — тяжёлое испытание, во время которого страдает не только тело, но и душа. Не всегда рядом с попавшим в больницу находится близкий человек, а младшего медперсонала, чтобы охватить всех больных, подчас не хватает. В ожоговый центр Красноярской краевой клинической больницы приходят на помощь добровольцы из сестричества милосердия имени святителя Луки Войно-Ясенецкого Красноярской епархии. О деятельности этой организации расскажем в рамках проекта “Доброе дело с “Городскими новостями”.
Помощь “на крыльях”
Красноярский край примет участие в реализации приоритетного федерального проекта “Развитие санитарной авиации”. Для нашего региона проект очень важен. Он направлен на повышение доступности экстренной медицинской помощи для жителей, проживающих в труднодоступных территориях. А таких мест в крае немало.
Рак “молодеет”
Новый цикл лекций специалистов краевого онкодиспансера начался в Красноярске. Врачи рассказывают жителям и гостям города о профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований различных локализаций. Первая в этом году лекция была посвящена профилактике, факторам риска и клиническим проявлениям злокачественных новообразований женской репродуктивной сферы. Врач-онколог отделения малоинвазивной и рентген-эндоскопической хирургии краевого онкологического диспансера Алексей Сычев рассказал собравшимся о четырёх самых распространённых локализациях рака женской репродуктивной системы.
Почему растут неровно?
Съёмные пластинки или брекеты? Ждать возраста двенадцати лет или начинать исправлять прикус до смены молочных зубов на постоянные? Помогут ли морковь и яблоки вернуть зубы на место? Подобные вопросы беспокоят многих родителей. Об особенностях исправления прикуса у детей мы поговорили с ортодонтом Татьяной Скрынник.
Группа крови навсегда
В нашу редакцию пришло два вопроса, связанных с темой типов крови. В первом наша читательница спрашивает, может ли поменяться группа у человека. “У моего сына всегда была первая группа крови, — рассказывает Ольга. — Но в этом году он делал анализ и он показал, что группа крови у него теперь иная — четвёртая. Я была очень удивлена. Может ли такое быть?”
Когда появится вакцина от рака?
Вырастить роговицу глаза взамен повреждённой, создать вакцину от рака, подходящую конкретному пациенту, избавить от инсулиновой зависимости больного сахарным диабетом — такие возможности даёт закон “О биомедицинских клеточных продуктах”, вступивший в силу в начале 2017 года. Правда, пока эти достижения только в далёкой перспективе.
Врачи стали топ-моделями
В Красноярске выпустили необычный календарь на 2017 год. На каждой странице календаря фотографии изображены не поп-дивы и не богатые-знаменитые персоны, а лица участковых врачей, работающих в медицинских учреждениях Красноярского края.
Анатолий Петров: “Раньше с грыжами приходили в 40 лет. Теперь обращаются даже 20-летние”
Периодически в СМИ со ссылками на мнения экспертов публикуются списки заболеваний, от которых лечат только в России. В перечне мифических недугов остеохондроз и вегетососудистая дистония. Действительно ли эти заболевания не входят в международный классификатор болезней? И почему их всё-таки диагностируют в России. На эти, а также другие вопросы “Городским новостям” ответил врач-невролог, мануальный терапевт, заведующий неврологическим отделением № 4 Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Анатолий Петров.
Только золотые
Трудовой стаж медсестры Галины Войчук — 60 лет. Из них 49 лет она работает по детской поликлинике № 2 — делает массаж маленьким пациентам. Тысячи детей в возрасте от трёх недель до 18 лет прошли за эти годы через её руки.
Витамины против бессонницы
Среди причин бессонницы часто называют нервное истощение, проблемы в семье или на работе и даже сексуальную неудовлетворённость. Учёные из Университета Северной Калифорнии обнаружили, что бессонница может быть вызвана простым авитаминозом. Недостаток нескольких веществ в организме вызывает нарушения нервной системы, которые приводят к проблемам со сном.
Газету "Городские новости" теперь можно купить в PDF-версии
PDF-версия газеты «Городские новости» теперь доступна всем желающим. Электронная версия ничем не отличается от бумажного издания и удобна тем, что ее можно и на компьютере просматривать, и распечатывать, чтобы почитать в буквальном смысле с листа.
Справочник красноярского дачника
С первых же дней освоения участка под дачу любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.
Календарь ярмарок в Красноярске в 2016 году
В течение 2016 года в Красноярске планируется провести 2 продовольственных фестиваля, 6 городских субботних продовольственных базаров, 42 субботних продовольственных базара и 72 мини-базара в районах города, 74 праздничных расширенных продажи.
Пожар в красноярской высотке на улице Шахтёров. Хронология событий
Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Шахтёров, 40 пострадал от пожара, который произошёл в воскресенье, 21 сентября. В результате нарушения правил огневых работ, проводившихся по заказу одного из жителей дома, воспламенились конструкции навесного вентилируемого фасада.
Конкурс «Самый спортивный ребёнок Красноярска»
Редакция газеты «Городские новости» объявляет о старте конкурса «Самый спортивный ребёнок Красноярска». Ваше чадо проявляет чудеса акробатики, виртуозно владеет футбольным мячом или в подтягивании на перекладине даст фору любому взрослому, тогда вам прямиком к нам. Смело набирайте номер телефона нашего спортивного отдела 2-116-125 и расскажите, в каком виде спорта или дисциплине талантлив ваш ребёнок.
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